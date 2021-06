Euro 2020, ok Francia e Inghilterra. Pari Olanda e Germania

La Francia fa la voce grossa e piega per 3-0 il Galles nell’amichevole pre Europeo. I Bleus, in superiorità numerica dopo l’espulsione a metà primo tempo di Neco Williams, sbagliano un rigore con Benzema (al ritorno in Nazionale dopo 5 anni) ma si impongono grazie ai gol di Mbappe, Griezmann e Dembele.

Basta una rete di Bukayo Saka all’Inghilterra per piegare di misura l’Austria. L’esterno dell’Arsenal sfrutta un assist di Grealish per andare in gol nel primo tempo, nella ripresa la traversa di Sabitzer salva la squadra di Southgate. Apprensione per Alexander-Arnold, uscito per infortunio.

Solo 1-1 per la Germania contro la Danimarca: Florian Neuhaus sblocca il match ad inizio ripresa, Yussuf Poulsen realizza il pareggio per i danesi. 2-2 e spettacolo tra l’Olanda e la Scozia: gli oranje, in svantaggio due volte a causa dei gol di Hendry e Nisbet, pareggiano grazie alla doppietta di Depay.

OMNISPORT | 02-06-2021 23:17