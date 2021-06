Euro 2020, Olanda-Austria: le formazioni ufficiali

Sono state appena diramate le formazioni ufficiali di Olanda-Austria, match valido per la seconda giornata del gruppo C di Euro 2020. L’Olanda ha vinto tutte le ultime sei partite contro l‘Austria, il doppio dei successi rispetto alle 13 precedenti sfide (3V, 4N, 6P). L’ultima vittoria austriaca risale al maggio 1990, in un’amichevole pre- mondiale a Vienna (3-2).

Ecco le scelte dei due allenatori, Frank De Boer e Franco Foda:

Olanda (5-3-2): Stekelenburg; Dumfries, De Ligt, De Vrij, Blind, Van Aanholt; Frenkie De Jong, De Roon, Wijnaldum; Depay, Weghorst. All. De Boer

Austria (4-2-3-1): Bachmann; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Ulmer; Laimer, Schlager; Sabitzer, Baumgartner, Alaba; Gregoritsch. All. Foda

OMNISPORT | 17-06-2021 20:01