Euro 2020, Pessina ancora decisivo: "Gol che segna la mia carriera"

Ancora un gol a Euro 2020, quello che sembrava dare all’Italia la sicurezza del passaggio ai quarti di finale e che invece si è poi rivelato decisivo per il 2-1 sull’Austria. Lo ha segnato Matteo Pessina, che al termine della sfida di Wembley si è confessato ai microfoni di ‘Sky Sport’.

“Ancora non ho realizzato il gol che ho fatto contro il Galles, figuriamoci questo – ha rivelato il centrocampista azzurro -. Me lo porterò dietro per tutta la carriera. La cosa più importante, però, è che abbiamo passato il turno. E in questo gruppo può davvero segnare chiunque, è il bello della nostra squadra”.

“Io bomber della Nazionale? A quanto pare sì, ma la cosa più bella del nostro gruppo è che chi entra in campo è in grado di fare bene. Questa è la cosa più bella”, ha aggiunto Pessina.

OMNISPORT | 26-06-2021 23:56