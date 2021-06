Euro 2020, Polonia-Slovacchia: le probabili formazioni

Polonia-Slovacchia apre quest’oggi il Gruppo E: calcio d’inizio alle ore 18.00 in un asfida ricca di giocatori che conoscono molto bene la nostra serie A, a cominciare dall’allenatore della Polonia, Paulo Sousa.

Il tecnico dei polacchi, ha allenato nella sua carriera anche la Fiorentina ,ma ha anche un passato importante da calciatore tra Juventus, Parma e Inter. Ma sarà anche l’occasione di vedere di fronte difensori importanti del nostro campionato come Bereszynski, Glik e Skriniar, opposti a giocatori offensivi come Zielinski, Haraslin e Kucka. E come dimenticare Marek Hamsik, che non gioca più in Serie A ma che rimane il giocatore con più presenze nella storia del Napoli.

PROBABILI FORMAZIONI

POLONIA (3-4-2-1) : Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek; Jozwiak, Krychowiak, Moder, Puchacz; Klich, Zielinski; Lewandowski. Ct. Paulo Sousa

SLOVACCHIA (4-2-3-1) : Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct. Tarkovic

OMNISPORT | 14-06-2021 13:40