Euro 2020, Portogallo-Francia: le probabili formazioni

Sfida molto importante, soprattutto per il Portogallo questa sera alle ore 21.00 alla Puskas Arena di Budapest. Come auspicabile alla vigilia del torneo, il raggruppamento è uno dei più equilibrati.

Fernando Santos confermerà il 4-3-3 del suo Portogallo. In porta ci sarà Rui Patricio, mentre in difesa ecco Semedo, Ruben Dias, José Fonte e Guerreiro. A centrocampo il ballottaggio è tra Sergio Oliveira e Renato Sanches per prendere il posto di William Carvalho, intoccabili invece Danilo e Bruno Fernandes,. In attacco il tridente sarà formato da Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota. Altra esclusione eccellente per Joao Felix: sino a questo momento, Euro2020 non è stata la sua manifestazione.

Anche la Francia risponderà con un 4-3-3. Confermato Lloris tra i pali. In difesa Pavard potrebbe fare spazio a Koundé dopo una prova non troppo convincente contro l’Ungheria, mentre il resto della difesa dovrebbe essere composto da Varane, Kimpembe ed il ritorno di Hernandez. Centrocampo dinamico e tecnico formato da Pogba, Kanté e Rabiot; per quest’ultimo aleggia però ancora il sospetto di turnover, Tolisso dalle retrovie scalza. Il tridente offensivo sarà formato da Mbappé, Benzema e Griezmann.

PROBABILI FORMAZIONI

Portogallo (4-3-3): Rui Patricio; Semedo, Ruben Dias, Pepe, Guerreiro; Sergio Oliveira, Danilo, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Diogo Jota. Ct: Fernando Santos

Francia (4-3-3): Lloris; Koundé, Varane, Kimpembe, Hernandez; Tolisso, Kanté, Pogba; Griezmann, Mbappé, Benzema. Ct: Deschamps

OMNISPORT | 23-06-2021 15:06