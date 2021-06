Euro 2020, Spinazzola: "Durissima, ma non abbiamo mai mollato"

È stato premiato come Star of the Match di Italia-Austria, dopo un’altra prestazione di grande corsa, generosità, un paio di occasioni da gol e l’assist per l’attesissimo gol di Federico Chiesa. Il migliore in campo di Wembley è stato però nominato Leonardo Spinazzola, che si gode la vittoria degli Azzurri e la conquista dei quarti di finale di Euro 2020.

“Abbiamo sofferto tantissimo, ma sapevamo che sarebbe stata una partita molto complicata. Siamo riusciti però a restare sul pezzo. Non abbiamo mai mollato, e siamo stati bravi a trovare questi due gol”, ha spiegato il laterale dell’Italia ai microfoni di ‘Rai Sport’.

A Spinazzola è però stato chiesto anche se questi Europei stiano generando le migliore prestazioni della sua carriera. La risposta è stata chiara: “Sì, e sono felice anche perché è il palcoscenico più importante della mia carriera. Ma siamo un gruppo di 26 titolari, siamo tutti allo stesso livello. Ed è importante, perché chiunque subentri può dare una mano”.

OMNISPORT | 26-06-2021 23:59