Euro 2020. Svezia-Slovacchia: le probabili formazioni

Oggi pomeriggio il programma si apre alle ore 15:00, alla Gazprom Arena di San Pietroburgo, dove si affrontano la Svezia di Jan Andersson e la Slovacchia di Stefan Tarkovic. Il match è valido per la seconda giornata del Girone E, dove sono inserite anche la Spagna di Luis Enrique e la Polonia di Paulo Sousa.

Buone notizie per Andersson: Kulusevski e Svanberg, i due giocatori che erano risultati positivi al Covid, si sono negativizzati e saranno disponibili per la Slovacchia. Ad ogni modo, in attacco cominceranno dal 1′ nuovamente Berg e Isak. Dubbi per gli acciaccati Lustig e Olsson: nel caso in cui il primo non dovesse farcela, al suo posto è pronto Krafth.

Covid che invece ha creato scompiglio nella Slovacchia: c’è un positivo fra gli uomini di Tarkovic, si tratta dell’ex laziale Vavro. Per il resto, invece, l’undici di partenza non differirà da quello che ha affrontato e battuto la Polonia nella prima giornata.

PROBABILI FORMAZIONI

SVEZIA (4-4-2) : Olsen; Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg.

SLOVACCHIA (4-2-3-1) : Dúbravka; Pekarík, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kucka, Hromada; Haraslín, Hamšík, Mak; Duda.

OMNISPORT | 18-06-2021 09:59