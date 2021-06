Euro 2020, Szczesny applaude Lewandowski e la crescita della sua Polonia

Non tutto è perduto in casa polonia. La nazionale di Paulo Sousa, nonostante chiuda il Gruppo E con un solo punto ottenuto finora, è ancora in corsa per strappare il pass per gli ottavi, una missione questa che Wojciech Szczesny confida di poter completare con successo.

“Dobbiamo segnare. Mentalmente, è abbastanza facile quando sai che devi vincere la partita. Non c’è bisogno di speculare. Quindi l’approccio mentale a una partita del genere è molto più semplice perché non si lasciano energie per gli ultimi minuti o per la partita successiva. Giochi per la tua vita e penso che questo possa aiutarci”.

Di sicuro, se lo spirito e l’approccio saranno quelli mostrati contro la formazione iberica tutto diventerà più semplice.

“Lo spirito di squadra è molto migliorato dopo la seconda partita rispetto a prima. Dopo la prima partita c’era rabbia, ma in senso positivo. Di solito quando perdiamo questo ci rende tristi o arrabbiati. La tristezza è un’emozione molto negativa e la rabbia di solito provoca una reazione molto positiva. Lo abbiamo sperimentato nella seconda partita”.

A parte l’atteggiamento però, molto per la Polonia passerà dal numero di reti che Lewandowski e soci saranno in grado di segnare per portare alla vittoria la compagine biancorossa. Proprio sul bomber del Bayern Monaco, Szczesny ha speso delle bellissime parole.

“Robert è molto freddo e posato, anche se contro la Spagna si poteva vedere un Robert leggermente diverso, un po’ più arrabbiato, che ha dato energia positiva alla squadra. È un grande leader. Non urla ai giocatori come la gente immagina che dovrebbe fare un leader, ma dà l’esempio. I giovani calciatori hanno qualcuno a cui ispirarsi” ha detto il portiere della Juventus.

OMNISPORT | 22-06-2021 19:13