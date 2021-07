Euro 2020: Tatuaggio prima della finale, social scatenati

Forse in Inghilterra non sanno cosa sia la scaramanzia (la stessa cosa la fece un tifoso del Manchester City prima della finale di Champions), o forse il 26enne Lewis Holden era semplicemente in cerca di un momento di notorietà.

Com’è, come non è, la sua decisione di farsi tatuare sulla gamba la vittoria dell’Inghilterra a Euro 2020 un giorno prima che si giochi la finale il clamore lo ha suscitato per davvero. E che clamore! In poche ore le foto del suo tatuaggio hanno fatto il giro del mondo, scatenando inevitabilmente le reazioni sui social.

I tifosi italiani, che di scaramanzia se ne intendono, invece che ricoprirlo di insulti e minacce hanno reagito (in migliaia) con sagace ironia. Ecco alcuni dei commenti più divertenti.

“Hanno fatto una gran partita, complimenti a loro per la vittoria” “Vittoria meritatissima” “Intanto che ci sono faccio i complimenti a Djokovic oltre che all’Inghilterra” “Vincono anche i Mondiali in Qatar… facile facile” “Neanche la morte è sicura come la vittoria dell’Inghilterra” “Come quello che si è tatuato la Champions del Manchester City” “Tanto c’è il laser che li cancella…” “Buon 12 luglio agli inglesi. È già loro” “Ha fatto bene, chissà lunedì quanto lo avrebbe dovuto pagare” “Si può essere così scemi?” “Il tatuatore era italiano” “Vabbé al massimo cambia la data” “Speriamo nell’amputazione” “Milan-Liverpool 3-0, tatuaggio durante l’intervallo” “Mamma mia Giorgio Chiellini, mangiati le gambe di Kane domani ti prego” “Tattoo lo vince l’Inghilterra” “Ahahahah tra l’altro uno dei tatuaggi più brutti che io abbia mai visto. Nemmeno negli anni 80 in carcere li facevano così brutti” “Aspetta che ti compro le calze (lunghe)”

