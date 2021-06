Euro 2020, Ucraina-Macedonia del Nord 2-1: prima vittoria per Shevchenko

Lotta serrata nel Girone C di Euro 2020: tre rigori parati, battaglie a centrocampo e non solo. Tutto questo è stata Ucraina-Macedonia, con la formazione di Andrij Shevchenko che esce vittoriosa dall’Arena Naţională di Bucarest per 2-1 e raggiunge Olanda e Austria in vetta al raggruppamento.

Gara, quella di Bucarest, non priva di emozioni: dopo una prima fase di studio è l’Ucraina a sbloccare il risultato al 29′, con Yarmolenko bravo a spedire in rete un pallone che, sugli sviluppi di un angolo, taglia tutta l’area di rigore, facile preda dell’attaccante del West Ham. Poco dopo il raddoppio: Zinchenko apre sulla destra per Yarmolenko che senza pensarci troppo spedisce in porta Yaremchuk. Destro e 2-0.

La ripresa si apre con la reazione d’istinto e voglia della Macedonia del Nord, premiata al 57′: fallo netto su Goran Pandev e calcio di rigore. Sul dischetto va Alioski che prima si fa ribattere il pallone da Bushchan, quindi spedisce in rete il pallone che riapre la partita.

Il resto è pura lotta: all’84’ occasionissima per l’Ucraina per chiudere i conti. L’arbitro, l’argentino Rapallini, si reca al VAR per un potenziale fallo di mano di Avramovski, che ravvisa: rigore per la formazione di Shevchenko.

Dagli undici metri va Malinovskyi che, però, viene ipnotizzato da Dimitrievski. Il resto, la volontà della Macedonia, non basta: vince l’Ucraina per 2-1, successo fondamentale per continuare a dire la propria e Euro 2020.

IL TABELLINO

UCRAINA-MACEDONIA DEL NORD 2-1

Marcatori: 29′ Yarmolenko (U), 34′ Yaremchuk (U), 57′ Alioski (M)

UCRAINA (4-3-3): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matvyenko, Mykolenko; Shaparenko, Stepanenko, Zinchenko; Yarmolenko, Yaremchuk, Malinovskiy. CT. Andrij Shevchenko.

MACEDONIA (3-4-1-2): Dimitrievski; Ristovski, Velkoski, Musliu; Nikolov, Ademi, Spirovski, Alioski; Bardhi; Pandev, Elmas. CT. Igor Angelovski.

Arbitro: Fernando Andrea Rapallini

Ammoniti: Shaparenko (U), Velkovski (M), Avramovski (M)

Espulsi: nessuno



