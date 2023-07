Europei 2032 a Italia e Turchia: possibile assegnazione congiunta, gli scenari

Si avvicina la data da cui emergerà il Paese ospitante gli Europei 2032. Italia e Turchia, unici Peasi in corsa, vanno verso l'assegnazione congiunta

11-07-2023 12:43

La UEFA mette nel mirino Euro 2032. Ci siamo quasi: ottobre, mese in cui verrà stabilita la sede ospitante del torneo continentale, non è poi così lontano. Grande attesa per l’Italia che potrebbe tornare a ospitare un Europeo a 52 dall’ultima volta. Di fatto, l’ultima edizione giocata nel Belpaese risale al 1980, quando alzò il trofeo la Germania dell’Ovest. Dunque, l’idea di poter organizzare nuovamente la competizione non è più un’utopia. Allo stesso tempo, non si esclude una possibile assegnazione congiunta con la Turchia, unica vera concorrente della Federazione italiana.

Euro 2032, possibile asse Italia-Turchia: la decisione

Dopo il tentativo adottato nella scorsa edizione con la modalità itinerante, ora gli Europei torneranno al consueto format, dal punto di vista geografico. A partire da quest’anno sarà nuovamente promossa l’idea di un unico paese ospitante e l’Italia è pronta ad aprire le porte al torneo in programma nel 2032. Ma potrebbe non essere l’unica. Infatti, nelle ultime ore, la possibilità di un’assegnazione congiunta insieme alla Turchia non è assolutamente da escludere.

Nulla di ufficiale, ma un’idea che starebbero valutando gli organi di competenza dato che i due Paesi sono gli unici in corsa per l’ambita competizione. Una possibilità che lascerebbe spazio a confronti e discussioni, non solo per la differenza di impianti, ma anche per una questione politica.

Stadi Euro 2032, gli impianti scelti dall’Italia e dalla Turchia

Nello scorso aprile, la Figc ha consegnato alla UEFA il dossier di candidatura per l’Italia a Euro 2032. Definito un “Nuovo Rinascimento” dal presidente Gravina, sono stati scelti dieci impianti lungo tutta la Penisola. Non possono inevitabilmente mancare San Siro e l’Allianz Stadium, oltre all’Olimpico e al Diego Armando Maradona. Messi a disposizione del progetto anche il Bentegodi di Verona e il Ferraris di Genova, insieme al Dall’Ara, l’Artemio Franchi e il San Nicola di Bari. Ultimo, ma non per importanza, lo Stadio Unipol di Cagliari che vedrà nascere il nuovo Sant’Elia, garantendo la conclusione dei lavori nel 2032.