Euro2020: Oltre all'Italia i tifosi hanno scelto per chi simpatizzare

L’Italia nel cuore e ci mancherebbe. A due giorni dalla sfida di Wembley al Belgio di Lukaku e Mertens cresce l’attesa tra i tifosi azzurri per i quarti di Euro2020 con la speranza che possa allungarsi di un’altra settimana l’avventura della banda di Mancini, fino ad arrivare alla finale dell’11 luglio ma se fino a qualche giorno fa come “seconda Nazionale” per cui tifare c’era molta dispersione, ora c’è tanta compattezza per la nazionale simpatia di questo torneo.

Inevitabilmente tanti italiani tifavano per gli idoli delle loro squadre di club, quindi chi per il Portogallo di Ronaldo, chi per la Francia di Rabiot e Pogba, chi per l’Olanda di de Ligt ma queste sono tutte fuori. Chi ha passato il turno a sorpresa è invece l’Ucraina, che ha un cuore italiano alla base dei suoi successi. In panchina infatti ci sono Shevchenko e Tassotti, due bandiere rossonere, ed è proprio per loro che si riversa ora l’affetto dei tifosi.

L’appello di Sheva agli italiani

Ieri, dopo il sofferto successo in extremis contro la Svezia, Shevchenko si è rivolto proprio al popolo italiano visto che ora ai quarti affronterà l’Inghilterra a Roma: “Spero che in Italia avremo un grande supporto da pubblico italiano. L’Inghilterra è una grande squadra, sarà una partita difficile”.

In Italia in tanti tifano per Shevchenko

Le risposte arrivano dal web: “Che gioia vedere Sheva arrivare così lontano con la sua Ucraina. L’ho sempre stimato e apprezzato come persona, molto prima che come indiscusso talento” o anche: “Shevchenko grande uomo e grande sportivo avrai tutto il nostro supporto!! Siamo già pronti” oppure: “Per Andriy Shevchenko gli anni non passano…Lo sport ringiovanisce! La scienza afferma che una regolare attività fisica può mantenere il corpo più giovane di 30 anni: Sheva è una delle tante conferme viventi di tali letterature scientifiche!”.

Non sono solo i milanisti a simpatizzare per l’Ucraina: “Non importa ora che sono Juventino, e la Champions, il rigore, e bla bla bla, Forza Ucraina” o anche: “Tifiamo per te dall’inizio Sheva” oppure: “Sono tutt’altro che Milanista, ma sono molto contento per Shevchenko, il classico stra-fuoriclasse da giocatore, ma con la ‘fregatura’ di essere nato in un paese che difficilmente avrebbe potuto primeggiare a livello di Nazionale. Bella soddisfazione da allenatore”. e poi: “Io mi tengo stretto il luccichio dei suoi occhi quando parla di Milan. Mi scalda il cuore, mi accarezza l’anima e lenisce tutte le ferite” e infine: “Super contento per Shevchenko e Tassotti. Adesso Sheva può vantare di aver raggiunto i migliori risultati di sempre per l’Ucraina come calciatore (quarti ai mondiali 2006) e allenatore (quarti EURO2020)”.

SPORTEVAI | 30-06-2021 09:23