Europa League e Conference: il sorteggio, orari, info e dove vederlo in tv

Tutte le novità del sorteggio per le prossime edizioni dell'Europa e Conference League: il nuovo format, le modalità e i parametri per gli accoppiamenti e i gironi unici

Giornalista pubblicista. Lo affascinano, da sempre, le categorie minori e i talenti in erba. Ha fiuto per la notizia e per gli emergenti. Calcio, basket, motori: ci pensa lui

In attesa delle sfide di ritorno dei preliminari di Europa e Conference League e quindi delle fasce definitive per la composizione delle sfide nei gironi unici, è scattato il conto alla rovescia per i due eventi, in programma venerdì 30 agosto a partire dalle 13. Le novità sono molte, a partire dai format, fino ad arrivare alle modalità scelte sia per i sorteggi sia per il prosieguo delle competizioni.

Europa e Conference League, i nuovi format

Così come per il nuovo format della Champions League, anche in Europa League ci sarà un girone unico con 36 squadre. I club saranno divisi in quattro fasce in base al coefficiente del Ranking. Ogni team sarà sorteggiato contro due avversari di ogni fascia, uno dei quali giocherà in casa e l’altro in trasferta.

In Conference League, le squadre saranno suddivise in sei fasce, e ogni squadra affronterà sei avversari diversi (uno per ogni raggruppamento). Nella fase campionato non si possono affrontare avversari del proprio Paese e si possono sfidare massimo due società della stessa Federazione.

Le prime otto classificate andranno direttamente agli ottavi di finale, mentre chi si piazzerà dal nono al ventiquattresimo posto disputerà gli spareggi, le restanti saranno eliminate (senza retrocessioni). Successivamente si proseguirà con la fase a eliminazione con il classico tabellone che si formerà tenendo conto di un seeding (punteggio ottenuto nella prima fase a campionato).

Roma, Lazio e Fiorentina le italiane coinvolte nel sorteggio, rispettivamente, di Europa e Conference League.

Sorteggi Europa e Conference League, come funzionano

Ma come funziona il sorteggio? Ogni squadra verrà pescata manualmente con un pallina e poi si attiverà un software che andrà a sviluppare tutte le sfide (e deciderà anche quali saranno in casa e quali in trasferta), seguendo i parametri indicati. Sarà quindi un evento altamente tecnologico viste le tante combinazioni, l’unica soluzione per evitare di utilizzare almeno 1000 sferette. Un compito cha avrebbe richiesto dalle 3 alle 4 ore.

Il sorteggio inizierà con la prima fascia, assegnando gli avversari a tutte le squadre, una dopo l’altra, e proseguirà con le altre fasce in ordine decrescente finché tutti i team non saranno accoppiati contro un avversario.

Dove vedere i sorteggi di Europa League e Conference

I sorteggi per le sfida di Europa League saranno trasmessi in diretta su Sky Sport 24 (canale 200) a partire dalle 13.00 e alle 14.30 si apriranno le danze anche per la Conference. Si potranno seguire gli eventi anche su Sky Go per chi ha il pacchetto compreso nell’abbonamento e in streaming su NowTv. L’alternativa sono i canali Uefa.