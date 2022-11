Europa League 2022-2023, Feyenoord-Lazio: le probabili formazioni

03-11-2022 09:13

Levate alle orecchie UEFA le rimostranze per il turno di riposo concesso dalla Federazione olandese al Feyenoord, Sarri dovrà scegliere un undici competitivo che possa essere associato a quello del derby, dove mancherà per squalifica Milinkovic-Savic e la convocazione di Immobile difficile. La vittoria consentirebbe ai biancocelesti la qualificazione agli ottavi di Europa, ma i tre punti sono imperativi anche per i biancorossi: sono in lizza per il passaggio del turno sia Sturm Graz che Midtjylland.

I finalisti di Conference League non hanno più il talento di Dessers, ma possono puntare su gioco corale e qualche guizzo da Kocku e Dilrosum. Turno di riposo per i difensori Marusic e Romagnoli, con Casale favorito su Gila: al fianco di Milinkovic-Savic dovrebbero giocare a centrocampo Basic e Marcos Antonio, sinora poco impiegato, con Luka Romero (o Cancellieri) pronto a far rifiatare Pedro là davanti.

Le probabili formazioni:

FEYENOORD (4-3-3): Bijlow; Pedersen, Hancko, Trauner, Rasmussen; Geertruida, Timber, Kocku; Dilrosum, Danilo, Szymanski. All.: Slot.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Milinkovic, Marcos Antonio, Basic; Luka Romero, Felipe Anderson, Zaccagni. All.: Sarri.