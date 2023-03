Forte dell'1-0 di Torino (gol di Di Maria), la Vecchia Signora cerca il pass per i quarti di finale in casa dei tedeschi. Allegri deve rinunciare a tanti titolari.

16-03-2023 09:49

Archiviata la vittoria con la Sampdoria, la Juventus è pronta a sfidare il Friburgo. Oggi, giovedì 16 marzo, i bianconeri saranno di scena all’Europa-Park Stadion di Friburgo per provare a conquistare il pass per i quarti di finale di Europa League. Il match è in programma alle 18:45. Sarà diretto dall’arbitro olandese Serdar Gözübüyük.

Europa League: la Juventus vuole il trofeo a tutti i costi

Alle prese con tante questioni extra campo e (ancora) con il -15 in campionato, la Juventus è conscia del fatto che, per accedere alla prossima edizione della Champions League, vincere l’Europa League è la via più sicura.

Nella seconda manifestazione europea per club ci sono ancora tanti club importanti ma la Vecchia Signora sta dimostrando di avere le carte in regola per arrivare fino in fondo, sempre che l’infermeria non resti affollata. Nessun club italiano ha mai vinto l’Europa League da quando si chiama così.

Friburgo-Juventus, un solo precedente tra i due club

La gara d’andata disputata all’Allianz Stadium (vinta dai bianconeri per 1-0 con il solito gol di Angel Di Maria) è l’unico precedente tra i due club in Europa.

In totale, la Juventus è rimasta imbattuta in otto delle ultime nove sfide con formazioni tedesche in competizioni europee.

I punti di forza di Friburgo e Juventus

Il Friburgo ha dimostrato, anche nella gara d’andata, di essere una squadra pericolosa, in particolare sui calci piazzati. La squadra è anche molto abile nelle ripartenze e non concede molto a livello tattico. Vincenzo Grifo pericolo pubblico numero uno.

La Juventus, al netto delle tante assenze importanti, resta una squadra estremamente solida e che, quando è concentrata, concede pochissimo all’avversario. In avanti, in attesa del vero Dusan Vlahovic, la classe di Angel Di Maria fa la differenza.

Friburgo-Juventus: le probabili formazioni

Il tecnico del Friburgo Christian Streich punterà sul 3-4-3. Unico assente Daniel-Kofi Kyereh. In avanti il tridente Doan-Holer-Grigo.

Ancora tanti assenti tra le fila bianconere. Oltre ad Arkadiusz Milik e Alex Sandro, assente anche Paul Pogba, all’ennesimo problema fisico della sua stagione. In avanti atteso il ritorno di Angel Di Maria, decisivo nella gara d’andata.

Friburgo

(3-4-3)

Flekken;

Kubler, Ginter, Lienhart;

Sidillia, Eggestein, Hofler, Gunter;

Doan, Holer, Grifo.

All.: Streich.

Juventus

(3-5-2)

Szczesny;

Rugani, Bremer, Danilo;

Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic;

Di Maria, Vlahovic.

All.: Allegri.

L’arbitro di Friburgo-Juventus: l’olandese Serdar Gözübüyük

L’arbitro olandese Serdar Gözübüyük avrà come assistenti i connazionali Erwin Zeinstra e Johan Balder; quarto ufficiale di gara sarà Joey Kooij, mentre al VAR ci saranno Dennis Higler e Rob Dieperink. Gözübüyük conta 507 gare dirette in carriera, di cui 16 in Champions e 35 in Europa League (inclusi, in entrambi i casi, le gare dei turni preliminari) e si troverà a dirigere club o una selezione italiana per la quattordicesima volta volta nella sua carriera arbitrale-

Dove vedere in tv e in streaming Friburgo-Juventus. Anche gratis

Il match di ritorno degli ottavi di Europa League 2022-2023 tra Friburgo e Juventus sarà trasmesso da DAZN, Sky Sport 1 (201), Sky Sport (252) e, in chiaro, su TV8. A livello streaming, sarà possibile seguirla su DAZN, SkyGo, TV8 e Now.

Se invece preferisci seguirla con un live testuale, il migliore è quello che trovi qui su Virgilio Sport.

