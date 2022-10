Europa League 2022/2023, Lazio-Midtjylland: le formazioni ufficiali

27-10-2022 17:44

Sono da poco state diramate le formazioni ufficiali di Lazio-Midtjylland, partita dell’Olimpico di Roma valida per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League 2022/2023.

La sconfitta per 1-5 subita contro l’FC Midtjylland nel secondo turno di questa Europa League rappresenta l’unico precedente in competizioni europee tra la Lazio e i danesi; nell’occasione, i biancocelesti hanno incassato cinque reti per la prima volta in una partita europea dall’aprile 2000, quando furono battuti per 5-2 in Champions League dal Valencia.

Queste le scelte dei due allenatori:

Lazio (4-3-3): Provedel; Hysaj, Mario Gila, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Basic; Cancellieri, Felipe Anderson, Zaccagni.

Midtjylland (4-3-3): Lossl; J. Anderson, Dalsgaard, Sviatcheko, Paulinho; Martinez, Charles, Evander; Isaksen, Dreyer, Chilufya.