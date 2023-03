Europa League 2022/2023, Real Sociedad-Roma: dove vederla in tv e streaming

Mourinho schiera ancora una volta la sua formazione tipo della Roma, in cerca della chiave per proseguire anche in Europa League il suo cammino dopo la vittoria della Conference League

16-03-2023 12:38

Dopo quanto raccolto all’andata, la Roma di José Mourinho si concentra in vista della sfida contro la Real Sociedad per il ritorno degli ottavi di Europa League. La squadra affronta una rivale temibile, ma alla portata dell’undici dell’allenatore portoghese che si appresta a misurare le forze in vista del derby contro la Lazio, in programma nella prossima giornata di campionato.

L’Europa League entra nella fase più selettiva, che impone alla Roma vincitrice della scorsa edizione della Conference di raggiungere obiettivi importanti, anche in questa competizione europea.

Europa League, Real Sociedad-Roma: la scheda

La programmazione televisiva, per Real Sociedad-Roma prevede, da calendario, l’appuntamento per giovedì 16 marzo alle ore 21 presso l’Estadio Municipal de Anoeta di San Sebastian. Il match sarà trasmesso da DAZN e per vederlo in tv basterà collegarsi tramite l’app disponibile sulle smart tv. Per gli abbonati Sky, la visione di questo incontro è prevista su Sky Sport Uno e Sky Sport canale 252.

Partita: Real Sociedad-Roma

Data: giovedì 16 marzo 2023

Orario: 21

TV: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 252

Streaming: DAZN, Sky Go, NOW

In alternativa è possibile collegarsi all’app come Playstation e Xbox o da dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick Tv e TIMVISION BOX.

Dove vederla in tv

La gara verrà trasmessa da DAZN. Collegando la propria smart tv a internet e accedendo all’app della piattaforma si potrà assistere al match in tv.

In alternativa si possono usare console di gioco come Playstation e Xbox o dispositivi come Google Chromecast, Amazon Fire Stick TV e TIMSIVION BOX.

Real Sociedad-Roma verrà trasmessa anche da Sky sui canali Sky Sport Uno e sul numero 252 del satellite.

Dove vederla in streaming

Per quanti, invece, volessero seguire la partita in streaming, DAZN permette la visione dell’incontro anche tramite la propria app disponibile per smartphone e tablet o tramite il suo sito internet ufficiale per pc fissi e notebook. Gli abbonati Sky potranno seguire Real Sociedad-Roma aprendo l’app SkyGo, sia per smartphone sia per tablet o avvalersi di una alternativa estremamente interessante, costituita da NOW.

Clicca qui per vedere tutte le gare della Roma live su DAZN

Telecronaca e commento tecnico

A effettuare la telecronaca per DAZN sarà Stefano Borghi con il commento tecnico di Simone Tiribocchi. Su Sky, invece, telecronaca di Riccardo Gentile; commento Lorenzo Minotti; bordocampo Angelo Mangiante; Diretta Gol Dario Massara.

L’arbitro di Roma-Real Sociedad

Direttore di gara, per questa gara, è il romeno István Kovács che sarà l’arbitro designato per questo ritorno degli ottavi di Europa League. La sua scelta evoca ricordi incoraggianti ai tifosi giallorossi: ha infatti diretto la finale di Conference vinta contro il Feyenoord lo scorso 25 maggio 2022.

Probabili formazioni

Formazione quasi obbligata, per José Mourinho. Recupera Ibanez, che torna titolare in difesa con Mancini e Smalling, e anche Pellegrini dopo l’infortunio alla testa della gara d’andata. A centrocampo Matic farà coppia con Cristante, con Karsdorp e Spinazzola esterni.

Alguacil ripropone la formazione mandata in campo all’andata con Remiro tra i pali, Gorosabel, Zubeldia, Le Normand e Diego Rico in difesa. Zubimendi centrale di centrocampo con Merino e David Silva ai lati. Kubo e Oyarzabal dietro Sorloth.

REAL SOCIEDAD (4-3-2-1): Remiro; Gorosabel, Zubeldia, Le Normand, Diego Rico; Merino, Zubimendi, Silva; Kubo, Oyarzabal; Sorloth. All. Alguacil.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho.

Clicca qui per vedere tutte le gare della Roma live su DAZN

Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

VIRGILIO SPORT