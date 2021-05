Europa League, Arsenal-Villarreal: la voglia di finale di Mikel Arteta

Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta ha parlato alla vigilia della semifinale di ritorno di Europa League tra il Gunners e il Villarreal. L’Arsenal ha superato il turno nelle ultime due sfide europee a eliminazione diretta in cui ha perso l’andata (0-1 v BATE Borisov a febbraio 2019 in Europa League e 1-3 v Rennes a marzo 2019 nella stessa competizione), questo dopo aver passato il turno solo in due delle precedenti 17 occasioni di questo genere.

In conferenza stampa, Arteta sottolinea l’importanza di questa partita per i propri giocatori, alcuni dei quali all’ultimo giro di giostra a Londra:

“È vero per alcuni giocatori potrebbe essere la loro ultima stagione per diversi motivi. Capisco quanto significhi per loro e quanto la vogliano. È la decima semifinale Europea per il club, quindi è un grande momento per noi“.

Poi una parola anche per il proprio attaccante più importante, Pierre-Emerick Aubameyang. Proprio Aubameyang è uno dei tre diversi giocatori dell’Arsenal ad aver segnato più gol in una singola stagione nelle principali competizioni europee di Nicolas Pépe, sei nel 2020-21 (Ian Wright – nove nel 94-95, Thierry Henry – otto nel 99-20, sette sia nel 01-02 che nel 02-03 e proprio Pierre-Emerick Aubameyang – otto nel 18-19):

“Ha giocato bene nell’ultima partita e si è sentito molto meglio rispetto ai giorni precedenti. Segnare un gol è molto importante per lui, quindi sta recuperando la condizione”.

OMNISPORT | 05-05-2021 22:11