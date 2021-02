Europa League: Braga-Roma, le probabili formazioni

La Roma di Paulo Fonseca scende in campo alle 18.55 a Braga per la partita d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Dzeko torna titolare, a supportarlo in attacco Pedro e Pellegrini. Sulle fasce Bruno Perez e Spinazzola, in mediana Villar e Diawara. Mancini-Cristante Ibanez il pacchetto difensivo.

Le probabili formazioni

Braga (3-4-2-1): Matheus; Vítor Tormena, Raul Silva, Borja; Esgaio, João Novais, Al Musrati, Galeno; Fransergio, Horta; Abel Ruiz.

Roma (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Ibanez; Bruno Peres, Diawara, Villar, Spinazzola; Pellegrini, Pedro; Dzeko.

OMNISPORT | 18-02-2021 08:38