Europa League e Conference, le partite di oggi: Porto-United il big-match, orari e dove vederle in tv

Semaforo verde sulla seconda giornata di Europa League e Conference. Un minestrone di partite per una serata che si prospetta ricca di gol ed emozioni. In campo anche le italiane: la Lazio sfiderà il Nizza, mentre la Roma affronterà l’Elfsborg fuoricasa. A seguire tutta la programmazione con gli orari e il palinsesto televisivo.

Porto-United per il riscatto, Farioli va Praga

La seconda giornata di Europa League offre una grande tavola di partite e la portata principale è sicuramente Porto-Manchester United. Entrambe le squadre, tra le favorite nella competizione, sono partite male nel match d’esordio e cercano la svolta. Soprattutto i Red Devils reduci da un brutto 0-3 all’Old Trafford contro il Tottenham in Premier League. Chi invece vive un momento di splendore è l’Ajax dell’italiano Farioli che se la vedrà contro lo Slavia Praga, una squadra ostica che è migliorata negli anni.

Europa League, le partite di oggi 3 ottobre

A seguire tutte le partite dell’Europa League:

Ferencvaros-Tottenham ore 18.45 Sky Sport Hoffenheim-Dinamo Kiev ore 18.45 Sky Sport Lazio-Nizza ore 18.45 Sky Sport Maccabi Tel Aviv-Midtjylland ore 18.45 Sky Sport Olympiacos-Braga ore 18.45 Sky Sport Qarabag-Malmo ore 18.45 Sky Sport Real Sociedad-Anderlecht ore 18.45 Sky Sport RFS-Galatasaray ore 18.45 Sky Sport Slavia Praga-Ajax ore 18.45 Sky Sport Athletic-AZ Alkmaar ore 21.00 Sky Sport Besiktas-Eintracht Francoforte ore 21.00 Sky Sport Elfsborg-Roma ore 21.00 Sky Sport Porto-Manchester United ore 21.00 Sky Sport e TV8 Twente-Fenerbahce ore 21.00 Sky Sport PAOK-FCSB ore 21.00 Sky Sport Rangers-Lione ore 21.00 Sky Sport Union St. Gilloise-Bodo Glimt ore 21.00 Sky Sport Viktoria Plzen-Ludogorets ore 21.00 Sky Sport

Conference League, dove vedere le partite di oggi 3 ottobre

A seguire tutte le partite di Conference League:

Cercle Brugge-St. Gallen ore 18.45 Sky Sport Dinamo Minsk-Hearts ore 18.45 Sky Sport Astana-TSC Backa Topola ore 18.45 Sky Sport Heidenheim-Olimpija Ljubljana ore 18.45 Sky Sport Noah-Mlada Boleslav ore 18.45 Sky Sport Legia Varsavia-Real Betis ore 18.45 Sky Sport Molde-Larne ore 18.45 Sky Sport Omonia Nicosia-Vikingur-Reykjavik ore 18.45 Sky Sport Borac Banja Luka-Panathinaikos ore 21.00 Sky Sport Chelsea-Gent ore 21.00 Sky Sport Petrocub-Pafos ore 21.00 Sky Sport Copenaghen-Jagiellonia Bialystok ore 21.00 Sky Sport Fiorentina-TNS ore 21.00 Sky Sport LASK-Djurgarden ore 21.00 Sky Sport Lugano-HJK ore 21.00 Sky Sport Shamrock Rovers-APOEL Nicosia ore 21.00 Sky Sport

Dove vedere l’Europa League e Conference

Da questa stagione tutta l’Europa League si potrà vedere in diretta solo su Sky Sport, senza nessuna co-esclusiva con Dazn. La competizione sarà visibile anche in streaming su Sky Go e NOW. Un solo match alla settimana, tra le squadre straniere, sarà trasmesso in chiaro anche su TV8. La Conference League si potrà seguire sempre sui canali di Sky.