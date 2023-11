Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Servette-Roma e Fiorentina-Genk

Il programma completo di tutte le partite che si giocano oggi, giovedì 30 novembre, per l'Europa e la Conference League: in campo Atalanta, Roma e Fiorentina

Quinto turno della fase a gironi delle 3 coppe europee per club. Dopo due giornate ricche di emozioni dedicate alla Champions League, oggi tocca ad Europa League e Conference. L’Atalanta di Gasperini, che si è garantita il passaggio del turno con due giornate di anticipo, ospita lo Sporting mentre la Roma vola in Svizzera per affrontare il Servette. Infine, anche la Fiorentina va a caccia di un risultato utile nel match contro il Genk. Di seguito tutti i dettagli con il programma completo e dove vedere le partite.

Europa League: le partite di oggi 30 novembre

In Europa League scendono in campo le due italiane: Atalanta e Roma. Gli uomini di Gasperini, reduci dalla vittoria contro lo Sturm Graz, affrontano lo Sporting alle 18:45. I nerazzurri dominano la classifica del gruppo D con 10 punti all’attivo, a +3 dagli avversari biancoverdi. La Dea, seppur abbia conquistato il passaggio del turno con due giornate di anticipo, si giocherà il match point decisivo per agguantare il primo posto che gli consentirebbe di evitare i playoff e accedere subito alla fase a eliminazione diretta. All’andata, l’Atalanta ha avuto la meglio contro lo Sporting Lisbona vincendo per 1-2 al Josè Alvalade.

Alle 21 sarà il momento della Roma che si appresta a calcare il campo dello Stade de Genève per affrontare il Servette. I giallorossi, che potranno rivedere Josè Mourinho in panchina dopo i quattro turni di squalifica inflitti nella scorsa stagione in Europa League, sono reduci dal ko esterno contro lo Slavia Praga. Alla Roma, seconda con 9 punti nel gruppo G, basta un pareggio con il Servette, terzo, per qualificarsi al secondo turno. Dybala e compagni, per evitare i playoff di febbraio, dovranno contendersi il primo posto con lo Slavia Praga, capolista a pari punti dei giallorossi ma con migliore differenza reti.

18:45 AEK-Brighton Europa League Dazn, Sky 18:45 ATALANTA-SPORTING Europa League Dazn, Sky 18:45 Friburgo-Olympiakos Europa League Dazn, Sky 18:45 M. Haifa-Rennes Europa League Dazn, Sky 18:45 Sparta Praga-Betis Europa League Dazn, Sky 18:45 Sturm Graz-Rakow Europa League Dazn, Sky 18:45 TSC-West Ham Europa League Dazn, Sky 21:00 Hacken-Leverkusen Europa League Dazn, Sky 21:00 Liverpool-LASK Europa League Dazn, Sky 21:00 Marsiglia-Ajax Europa League Dazn, Sky 21:00 Molde-Qarabag Europa League Dazn, Sky 21:00 Rangers-Aris Europa League Dazn, Sky 21:00 S. Tiraspol-Slavia Praga Europa League Dazn, Sky 21:00 SERVETTE-ROMA Europa League Dazn, Sky TV8 (in chiaro) 21:00 Tolosa-Royale Union SG Europa League Dazn, Sky 21:00

Villareal-Panathinaikos Europa League Dazn, Sky

Conference League: le partite di oggi 30 novembre

In Conference League sarà sfida tra Fiorentina e Genk alle 21. La squadra di Vincenzo Italiano va a caccia del primo posto e la conseguente qualificazione diretta evitando i playoff con le seconde dei gironi di Europa League. I Viola dominano la classifica del gruppo F con 8 punti all’attivo, a +2 sia sul Ferencvaros, sia sulla squadra belga. Ultimo, invece, il Cuckaricki con 0 punti.

18:45 FC Astana-Dinamo Zagabria Conference League Sky 18:45 Alkmaar-Zrinjski Conference League Sky 18:45 Besiktas-Club Brugge Conference League Dazn, Sky 18:45 Bodo/Glimt-Lugano Conference League Sky 18:45 FC Ballkani-Plzen Conference League Sky 18:45 Gent-Zorya Conference League Sky 18:45 HJK-Aberdeen Conference League Sky 18:45 Klaksvik-Slovan Bratislava Conference League Sky 18:45 O. Ljubljana-Lilla Conference League Sky 21:00 Aston Villa-Legia Conference League Sky 21:00 Breidablik-M. Tel Aviv Conference League Sky 21:00 Cukaricki-Ferencvaros Conference League Sky 21:00 FIORENTINA-GENK Conference League Dazn, Sky TV8 (in chiaro) 21:00 Francoforte-PAOK Conference League Sky 21:00 Nordsjaelland-Fenerbahce Conference League Sky 21:00 Trnava-Ludogorets Conference League Sky

