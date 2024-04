Le partite di oggi in Europa e Conference League: dove vedere Benfica-Marsiglia e Leverkusen-West Ham

Il programma completo di tutte le partite che si giocano giovedì per la Europa e Conference League: in campo Atalanta, Milan, Roma e Firoentina

Settimana dedicata alle coppe europee. Non solo lo spettacolo della Champions League, ma tornano in scena anche Europa e Conference League. Ben quattro italiane coinvolte nel programma dei quarti di finale, con il derby italiano tra Milan e Roma e l’Atalanta impegnata nella trasferta ad Anfield contro il Liverpool. La Fiorentina, invece, se la vedrà con il Plzen.

Europa League: le partite di oggi giovedì 11 aprile

Trasferta ostica per l’Atalanta di Gasperini che farà visita all’Anfield Road per la sfida contro il Liverpool di Klopp. I bergamaschi, reduci dal ko nella semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Fiorentina e dalla sconfitta in campionato contro il Cagliari, affronteranno gli inglesi, in lizza per il titolo di Campione d’Inghilterra insieme ad Arsenal e Manchester City.

Riflettori puntati sul derby italiano tra Milan e Roma, che garantirà l’accesso di almeno una squadra italiana in semifinale di Europa League. Luci a San Siro per un match tra due squadre reduci da un weekend molto positivo: i rossoneri arrivano alla sfida dopo il 3-0 rifilato al Lecce, mentre la squadra di De Rossi si è aggiudicata il derby capitolino contro la Lazio grazie al gol di Mancini. Sempre alle 21, scenderanno in campo anche Benfica-Marsiglia e Leverkusen-West Ham.

21:00 Benfica-Marsiglia Europa League Dazn, Sky Sport 21:00 Leverkusen-West Ham Europa League Dazn, Sky Sport 21:00 Liverpool-Atalanta Europa League Dazn, Sky Sport, Sky Sport Calcio 21:00 Milan-Roma Europa League Rai 1, Dazn, Sky Sport, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

Conference League: le partite di oggi giovedì 11 aprile

Alle 18:45 sarà il momento della Fiorentina di Italiano, impegnata nella trasferta alla Doosan Arena per la sfida contro il Plzen. I gigliati sono arrivati ai quarti dopo aver eliminato ai quarti il Maccabi Haifa, mentre i padroni di casa hanno eliminato il Servette dopo i calci di rigore. La Viola arriva all’impegno in Conference League dopo il ko in campionato contro la Juventus. D’altra parte, la formazione ceca è reduce dallo 0-0 esterno contro il Karvina. Allo stesso orario, si affronteranno anche Olympiakos-Fenerbahce. Alle 21, invece, sarà il momento di Aston Villa-Lilla e Club Brugge-PAOK.

18:45 Olympiakos-Fenerbahce Conference League Dazn 18:45 Plzen-Fiorentina Conference League Dazn, Sky Sport Uno, Sky Sport 21:00 Aston Villa-Lilla Conference League Dazn 21:00 Club Brugge-PAOK Conference League Dazn

