Europa League, le gare di oggi: anche Manchester e Galatasaray in campo

Il programma e il palinsesto completo della prima giornata di Europa League. Le sfide delle italiane e i big match: come seguirli in diretta

Dopo la grande cavalcata dell’Atalanta in Europa League nella scorsa stagione, le italiane Lazio e Roma sono pronte a raccogliere il testimone per cercare di arrivare il più lontano possibile nella competizione. Il nuovo format, come quello della Champions League, ha tanti punti interrogativi senza risposta. Una cosa è certa, non retrocederanno squadre dalla competizione madre, e proprio per questo partire bene è fondamentale per cercare di avere poi un ruolo da padroni nel tabellone tennistico.

Il Galatasaray sfida il Paok, il Twente vola a Manchester

Dopo il semaforo verde sulla Champions League è scattato il countdown anche per l’inizio della nuova Europa League. Si partirà oggi, mercoledì 25 settembre, con nove sfide. Il programma proseguirà poi giovedì con il resto dei match. Tante gare interessanti a partire dalle italiane: la Lazio sfiderà la Dinamo Kiev fuoricasa, mentre la Roma ospiterà l’Athletic. Subito in campo anche il Galatasaray degli ex Serie A con Osimhen pronto a prendersi la scena già contro il Paok dopo l’ottimo esordio in Superlig contro Mourinho. Riflettori anche su Nizza-Real Sociedad, due possibili outsider della competizione. L’Ajax dell’italiano Farioli se la vedrà contro il Besiktas per continuare a plasmare la sua idea di calcio.

Europa League, le gare del 25 settembre

Az Alkmaar-Elfsborg ore 18.45 Sky Bodo Glimt-Porto ore 18.45 Sky Anderlecht-Ferencvaros ore 21.00 Sky Dinamo Kiev-Lazio ore 21.00 Sky Midtjylland-Hoffenheim ore 21.00 Sky Galatasaray-Paok ore 21.00 Sky Ludogorets-Slavia Praga ore 21.00 Sky Manchester United-Twente ore 21.00 Sky Nizza-Real Sociedad ore 21.00 Sky

Europa League, le partite di giovedì 26 settembre

Fenerbahce-Union St Gilloise ore 18.45 Sky Malmo-Rangers ore 18.45 Sky Ajax-Besiktas ore 21.00 Sky, TV8 Braga-Maccabu Tel Aviv ore 21.00 Sky Eintrach Francoforte-Viktoria Plzen ore 21.00 Sky FCSB-RFS Riga ore 21.00 Sky Lione-Olympiacos ore 21.00 Sky Roma-Athletic ore 21.00 Sky Tottenham-Qarabag ore 21.00 Sky

Dove vedere l’Europa League: diretta tv e streaming

Da questa stagione tutta l’Europa League si potrà vedere in diretta solo su Sky Sport, senza nessuna co-esclusiva con Dazn. Un solo match alla settimana, tra le squadre straniere, sarà trasmesso in chiaro anche su TV8.