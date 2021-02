Europa League: Granada-Napoli, le probabili formazioni

Il Napoli reduce dalla bella vittoria contro la Juventus cerca conferme in Spagna: alle 21 di questa sera affronterà il Granada nell’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Gattuso punterà in attacco sul tridente composto da Politano, Osimhen e Insigne. A centrocampo Fabian Ruiz con Lobotka ed Elmas. In difesa l’accoppiata Rrahmani.Maksimovic al centro, con Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce.

Probabili formazioni

Granada (4-3-3): Silva; Foulquier, Duarte, Vallejo, Neva; Montoro, Gonalons, Herrera; Kenedy, Molina, Machis.

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Osimhen, Insigne.

OMNISPORT | 18-02-2021 08:49