Europa League, Milan-Slavia Praga: evitati i pericoli Liverpool e Leverkusen, ma i tifosi ora temono...Pioli

L'urna di Nyon sorride al Milan che agli ottavi di Europa League sfiderà lo Slavia Praga. Evitato il Bayer Leverkusen, i tifosi rossoneri non sono comunque tranquilli.

23-02-2024 12:53

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Che sospiro di sollievo: quando nell’urna mancavano solo Slavia Praga e Bayer Leverkusen come possibile avversaria del Milan, i tifosi rossoneri hanno fatto appello a Sant’Ambrogio con la speranza di evitare la squadra tedesca di Xabi Alonso che sta dominando la Bundesliga. E ha funzionato: agli ottavi di Europa League sarà sfida con lo Slavia Praga.

Europa League, urna benevola per il Milan: c’è lo Slavia Praga

Già avversaria della Roma (di Mourinho) nella fase a gironi di Europa League, la squadra ceca, che in campionato occupa la seconda posizione a -4 dai cugini-rivali dello Sparta, non va sottovalutata, per quanto sulla carta risulti un impegno meno proibitivo rispetto a quello eventuale col Bayer Leverkusen. L’urna di Nyon ha dunque strizzato l’occhio al Diavolo, che, dopo essere stato retrocesso dalla Champions e aver vinto il playoff col Rennes, punta ad arrivare fino in fondo in Europa League. La gara d’andata si giocherà il 7 marzo a San Siro, mentre quella il ritorno è in programma il 14 marzo in Repubblica Ceca.

Sorteggio Europa League, i tifosi del Milan che la prendono con ironia

Tanta ironia sui social, specie dopo aver evitato lo spauracchio Leverkusen (o anche il Liverpool) per il rotto della cuffia. “Per un attimo ho visto Pioli che passava con il Leverkusen, poi è uscito lo Slavia Praga” scrive su X ‘AcMilan.hell’. “Avrei preferito prendere schiaffi dal Leverkusen, invece li prenderemo dallo Slavia Praga e sarà un’umiliazione ancora peggiore” commenta Thernandez. “Non facciamo scherzi: si deve passare in ciabatte” twitta Loftimus Prime. “L’abbiamo scampata bella, sto ancora tremando” aggiunge Angelo.

E quelli che continuano ad attaccare la squadra e Pioli

Basta dare uno sguardo ai canali ufficiali social del Milan per rendersi conto di quale aria tiri nel capoluogo lombardo. Molti sostenitori rossoneri commentano il sorteggio di Europa League rilanciando l’hashtag #PioliOut. “Con questo allenatore anche la più scarsa delle 16 fa tremendamente paura” sostiene Allegrino. “Poteva andare peggio ma stiamo calmi che con Pioli non siamo mai al sicuro” rincara Luciano. E c’è chi, come Vincy, attacca anche i calciatori: “È andata anche troppo bene, la gente fa chilometri per la maglia e voi la disonorate ogni partita. Indegni. Sveglia!”.