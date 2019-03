Europa League, Inter-Eintracht dove vederla in tv e streaming

Inter-Eintracht Francoforte è la partita di ritorno degli ottavi di finale della Europa League 2018-19. Nel match di andata giocato in Germania le due squadre non hanno sbloccato il risultato terminando sullo 0-0. Per passare il turno l’Inter dovrà vincere con qualunque punteggio. I tedeschi invece oltre alla vittoria hanno a disposizione anche tutti i pareggi con gol, per effetto del valore doppio dei gol segnati in trasferta. In caso di 0-0 si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La formazione di Spalletti all’andata ha controllato bene la partita senza rischiare molto e anzi andando vicinissima alla vittoria: il rigore sbagliato da Brozovic avrebbe dato ai nerazzurri molte più certezze in questa gara di ritorno. Mancherà ancora Icardi sempre ai ferri corti con la società, Spalletti sembra orientato a lanciare Keita dal primo minuto. Ancora fiducia a Cetric e D’ambrosio sulle fasce e a Politano e Candreva nel ruolo di suggeritori. L’Eintracht dovrebbe puntare in attacco sul tandem Haller-Jovic.

Dove vedere Inter-Eintracht Francoforte in tv e streaming

Tutte le partite della Europa League 2018-19 sono trasmesse in esclusiva da Sky. Eliminato il Milan al primo turno, alla Lazio si sono aggiunte ai sedicesimi Inter e Napoli, provenienti dalla Champions League. Per vedere le partite delle squadre e non solo, bisogna fare l’abbonamento a Sky che trasmette tutta la competizione. Però a ogni turno Sky può trasmettere una partita anche sulle frequenze di Sky Sport presenti sul digitale terrestre e in chiaro su Tv8. Se si vuole seguire le partite di Inter e Napoli bisogna sottoscrivere il pacchetto Sky Sport; mentre bisogna acquistare il pacchetto Calcio per seguire le partite di tutte le altre squadre estero in onda sul canale Sky Sport Football.

Ma non solo: i match presenti nel Calendario Europa League saranno visibili in streaming anche per chi dispone di un abbonamento Sky Fibra, su Sky Go o, in alternativa, sempre via web, sarà possibile guardare gli incontri attraverso il servizio on demand NOW TV.

Invece quando la partita viene trasmessa in chiaro su Tv8 non servono abbonamenti.

Inter-Eintracht sarà trasmessa su Sky e in chiaro su TV8 a partire dalle ore 21,00 del 14 marzo 2019. La gara viene trasmessa su Sky Sport Uno e Sky Sport (canale 253 del satellite). Per vederla in streaming occorre invece andare su SkyGO.

Sarà possibile ovviamente seguire il live di Eintracht Francoforte-Inter anche su Virgilio Sport.

Alla Europa League 2018-19 erano ammesse anche Atalanta, Milan e Lazio ma una dopo l’altra sono state eliminate dalla competizione.

Questo il calendario delle prossime fasi:

Sorteggio quarti di finale: 15 marzo

Quarti di finale: 11-18 aprile

Sorteggio semifinali: 19 aprile

Semifinali: 2-9 maggio

Finale a Baku (Azerbaigian): 29 maggio

VIRGILIO SPORT | 13-03-2019 16:59