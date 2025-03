Europa League, Lazio-Viktoria Plzen: probabili formazioni, orario e dove vederla in tv e streaming

All'Olimpico il ritorno degli ottavi di Europa League: Lazio vicina ai quarti dopo il blitz dell'andata in Repubblica Ceca, ma Baroni non si fida e rilancia Castellanos

La Lazio affronta il Viktoria Plzen in occasione della sfida di ritorno degli ottavi di Europa League. Dopo il blitz dell’andata in Repubblica Ceca, propiziato dalla magia di Isaken a pochi istanti dal triplice fischio, i biancocelesti sono chiamati a centrare la qualificazione ai quarti davanti al proprio pubblico.

Europa League, Lazio-Viktoria Plzen: quando si gioca

Il ritorno degli ottavi di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen è in programma oggi, giovedì 13 marzo, con fischio d’inizio fissato alle 18:45. I biancocelesti sono a un passo dalla qualificazione ai quarti di finale grazie all’impresa compiuta all’andata in Repubblica Ceca, con la squadra di Marco Baroni che è riuscita a espugnare la Doosan Arena in nove uomini al termine di un incontro ricco di episodi da moviola.

Già, il 2-1 finale è merito del golazo all’ultimo respiro di Isaksen, che ha fatto spiccare il volo alle aquile nonostante i rossi mostrati in precedenza prima a Rovella e poi a Gigot. Guai, però, ad abbassare la guardia. All’Olimpico proprio non si può sbagliare.

A che ora e dove vedere Lazio-Viktoria Plzen in diretta TV

Chi vorrà seguire in tempo reale la partita di Europa League tra Lazio e Viktoria Plzen potrà collegarsi e seguire la diretta tv in programma oggi a partire dalle 18:45 su Sky, che trasmetterà in esclusiva l’incontro.

Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match tra i biancocelesti e la compagine ceca sui canali Sky Sport 253 e Sky Sport 4K.

Europa League, Lazio-Viktoria Plzen: dove vederla in streaming

Due le soluzioni per non perdersi neppure un minuto del ritorno degli ottavi all’Olimpico in streaming. Tifosi e appassionati potranno collegarsi e seguire live la partita su NOW oppure ricorrere all’app SkyGo, disponibile per gli abbonati Sky su pc, smartphone e tablet, con possibilità anche di acquistare il singolo biglietto dell’evento sulla piattaforma.

Le probabili formazioni

Troppo importante la posta in palio. E allora, vista l’emergenza acuita dalle squalifiche di Gigot e Rovella, meglio non rischiare: a guidare l’attacco ecco il Taty Castellanos, recuperato dopo l’infortunio. Dubbio in porta: chi tra Provedel e Mandas?

In difesa si candidano a partire dal primo minuti Marusic, Gila, Romagnoli e Tavares, mentre in mediana spazio a Vecino e Guendouzi. All’eroe del match d’andata Isaksen, Pedro e Zaccagni il compito di innescare Castellanos. Mentre Lotito già pensa al possibile derby in finale con la Roma, Baroni è concentrato solo sulla sfida odierna.

Nel 3-4-2-1 del Viktoria Plzen bisogna prestare attenzione in particolare a due elementi: la stella Sulc e l’attaccante Durosinmi, già a bersaglio nella sfida alla Doosan Arena.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni.

Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Pedro, Zaccagni; Castellanos. Allenatore: Baroni. Viktoria Plzen (3-4-2-1): Jedlicka; Dweh, Markovic, Jemelka; Memic, Cerv, Kalvach, Cadu; Vydra, Sulc; Durosinmi. Allenatore: Koubek.

L’arbitro del match

La direzione della gara tra Lazio e Viktoria Plzen è stata assegnata all’arbitro olandese Danny Makkelie, che sarà coadiuvato dagli assistenti Hessel Steegstra e Jan de Vries; Marc Nagtegaal il IV ufficiale. Rob Dieperink e Erwin Blank indicati nei ruoli di Var e Avar. È la prima volta che Makkelie arbitrerà una partita della Lazio.