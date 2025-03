Lazio, Lotito provoca la Roma sul derby in finale di Europa League: “In Coppa Italia come finì?”

Le due squadre della capitale continuano a brillare in campo internazionale: il presidente biancoceleste non teme di giocarsi il trofeo contro i giallorossi

Due vittorie esaltanti quelle di Lazio e Roma nell’andata degli ottavi di Europa League, competizione che entrambe hanno dimostrato di poter puntare a vincere: interrogato su questa possibilità, il presidente biancoceleste Claudio Lotito ha risposto con una provocazione nei confronti dei giallorossi, ricordando il derby in finale di Coppa Italia del 2013.

Europa League, i successi di Roma e Lazio negli ottavi

Il gol di Shomurodov che ha steso l’Athletic Bilbao e regalato la vittoria alla Roma al 93’, quello di Isaksen che ha beffato il Viktoria Plzen addirittura al 98’, mentre la Lazio era rimasta in soli 9 uomini: il giovedì di Europa League è stato ancora una volta magico per le squadre della Capitale, al cui rendimento è attaccata anche la residua speranza dell’Italia di conquistare un quinto slot nella prossima Champions League. E chissà che il grande percorso di Roma e Lazio in Europa League non possa concludersi con un inedito derby in una finale europea: un’ipotesi che non spaventa il presidente biancoceleste Claudio Lotito.

Lazio, Lotito esalta Isaksen

Intercettato in Parlamento, Lotito ha commentato il successo della Lazio in casa del Viktoria Plzen, sottolineando la prova di carattere offerta dalla squadra di Marco Baroni e riservando parole al miele per Isaksen, l’uomo partita. “Ci abbiamo puntato in tempi non sospetti – ha dichiarato Lotito all’Ansa -, siamo convinti che sia un grande giocatore che abbia ancora delle potenzialità di crescita insieme a tanti altri giocatori che sono approdati alla Lazio da poco e che nel prosieguo dimostreranno tutto il loro valore”.

Europa League, la provocazione di Lotito alla Roma

A Lotito è stato poi fatto notare che anche la Roma ha ottenuto un grande risultato, battendo – seppur di misura – un avversario forte come l’Athletic Bilbao all’Olimpico. Al presidente della Lazio è stato chiesto se tema un eventuale derby in finale: la risposta di Lotito è stata una provocazione alla Roma.

“Io non temo nulla – ha risposto il numero uno della Lazio -. A memoria ricordo una finale della Coppa Italia il 26 maggio che vide protagonista sul campo la Lazio e l’ambito trofeo fu vinto dalla Lazio, che ben venga una soluzione che porti il calcio italiano in una situazione di evidenza e soprattutto in condizioni tali da far aumentare anche quello che è il ranking”.

Lazio, la vittoria nel derby di Coppa Italia

Il riferimento di Lotito è, ovviamente, al derby in finale di Coppa Italia della stagione 2012/13, partita passata alla storia per il successo di misura ottenuto dalla Lazio sulla Roma: 1-0 il risultato finale con gol di Senad Lulic al 71’. Un successo che i tifosi biancocelesti ancora rinfacciano ai giallorossi a distanza di oltre 10 anni e che per lungo tempo è stato celebrati con bandiere e striscioni che riportavano semplicemente le parole “Lulic 71’”.