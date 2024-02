Europa League, Milan-Rennes: info, orario, formazioni e dove vederla in diretta tv e in streaming

Gara d'andata dei playoff della competizione continentale, mai vinta dal Milan nella sua storia. Calabria ko, Pioli si affida al tridente titolare

14-02-2024 14:09

Dopo aver chiuso al terzo posto la fase a gironi di Champions, il Milan di Stefano Pioli si prepara a fare il suo esordio in Europa League, dove affronterà i francesi del Rennes in occasione della gara d’andata dei playoff della competizione: entriamo nel dettaglio di tutte le info utili per vedere la partita del “Meazza” in diretta tv e streaming, tra probabili formazioni, assenti e curiosità.

Dove vedere Milan-Rennes in diretta tv e streaming

La sfida Milan-Rennes, in programma a San Siro a partire dalle ore 21.00, sarà trasmessa il 15 febbraio in diretta tv sui canali di Sky Sport, con pre gara dalle 20.15, e in diretta tv in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre). Inoltre, come da accordi pattuiti ad inizio stagione, la partita del Diavolo sarà visibile anche live su DAZN, con una finestra interamente dedicata all’incontro valevole per i playoff di Europa League.

Potrete assistere a Milan-Rennes live in streaming su Sky Go, NOW Tv e DAZN, con le rispettive applicazioni scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, oltre che accessibili su dispositivi mobili quali Ps4 e XBox. Una volta effettuato un comune login, previo abbonamento, basterà selezionare l’evento di riferimento e godersi i 90 minuti del “Meazza”. Per l’occasione, è prevista la diretta streaming gratis di Milan-Rennes sul portale ufficiale di TV8, con la telecronaca e il commento tecnico targati Sky.

Aggiornamenti in tempo reale su Virgilio Sport e sui canali social ufficiali di Milan e Rennes, protagoniste di una partita che sarà raccontata in diretta anche su Rai Radio Uno, con le voci di Stefano Pioli e dei calciatori rossoneri al termine dei 90 minuti. Gli highlights del match saranno disponibili su YouTube a ridosso del triplice fischio.

Ecco il nostro riepilogo su dove seguire Milan-Rennes, in tv e streaming:

Le probabili formazioni di Milan-Rennes

Infermeria che fatica a svuotarsi in casa rossonera, con l’infortunio di Davide Calabria che costringe Pioli a trovare soluzioni alternative sulla fascia destra, senza dimenticare le precarie condizioni di Kjaer. Out i lungodegenti Tomori e Kalulu. Per ovviare a tale emergenza, Theo Hernandez tornerà ad interpretare il ruolo di difensore centrale, al fianco di Gabbia, con Florenzi e Terracciano che dovrebbero spingere sulle corsie esterne.

In mediana rientrerà Reijnders, che ha scontato un turno di squalifica in campionato e ha rifiatato in vista dell’appuntamento europeo. Maglia da titolare anche per Bennacer, con Loftus-Cheek che si muoverà sulla trequarti, alle spalle di Olivier Giroud. Il reparto offensivo del Milan sarà completato da Pulisic e Rafa Leao, chiamati ad una super prestazione per mettere in discesa il discorso qualificazione.

Il Rennes, dal canto suo, risponderà con un solido 4-4-2, caratterizzato dalla presenza dell’esperto Mandanda tra i pali. In attacco, chance per il tandem Kalimuendo-Terrier, con Bourigeaud e Doué che proveranno a partecipare attivamente alla fase offensiva. Toccherà a Matusiwa e Santamaria dettare i tempi di gioco in mezzo al campo, con Stephan che affiderà le chiavi della retroguardia all’ex Bologna Theate.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Rennes:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Gabbi, Theo Hernandez, Terracciano; Reijnders, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. S. Pioli.

(4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Kalimuendo, Terrier. All. J. Stephan. Arbitro: Nikola Dabanović (Montenegro).

Invasione dei tifosi del Rennes: allargato il settore ospiti di San Siro

Sarà spettacolo anche sugli spalti a San Siro, con il pubblico delle grandi occasioni a gremire il “Meazza” in ogni ordine di posto. Circa 60.000 tifosi di fede rossonera, mentre saranno presenti ben 7.000 supporters francesi nel settore ospiti della “Scala del Calcio”, allargato appositamente per soddisfare l’ampia domanda dei sostenitori dello Stade Rennais. Infatti, oltre al solito Terzo Anello Verde (4500 posti) destinato ai tifosi della formazione ospite, verrà aggiunta una zona ricavata nel Terzo Rosso Laterale, dalla capienza pari a 2.500 unità. Questa la cornice che accompagnerà le gesta di Leao e compagni.

