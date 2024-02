Milan-Napoli, moviola: Reclamati quattro rigori, la sentenza di Cesari e Marelli

La prova dell’arbitro Doveri al Meazza analizzata ai raggi X dagli esperti di Mediaset e Dazn, il fischietto romano ha ammonito solo due giocatori

12-02-2024 08:10

Nessun esperimento da parte di Rocchi: per Milan-Napoli, gara di prima fascia, non erano consigliabili salti nel buio, inevitabile la scelta di un arbitro top e la scelta è caduta su Doveri, che non sta vivendo una stagione brillantissima ma che gode sempre della fiducia del designatore. Vediamo come se l’è cavata ieri il fischietto romano.

I precedenti di Doveri con le due squadre

Doveri ha incrociato le strade del Milan in 29 occasioni con un bilancio di 15 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. Nelle ultime 3 direzioni di gara di Doveri il Diavolo non aveva mai vinto: pareggio all’Arechi contro la Salernitana quest’anno e due sconfitte (nelle trasferte contro Spezia e Udinese) nella scorsa annata. L’ultima volta che Daniele Doveri ha diretto il Milan a San Siro era il 7 novembre 2021 (461 giorni fa) in un derby finito 1-1.

Il fischietto romano ha diretto il Napoli in 34 circostanze con un bilancio di 20 vittorie, 9 pareggi e 5 sconfitte. L’ultima volta che Doveri ha diretto gli azzurri è arrivato un successo sonoro 5-1 al Maradona contro la Juventus nella scorsa stagione, mentre l’ultima sconfitta partenopea con l’arbitro romano risale al 2 febbraio 2020 contro l’Atalanta.

Doveri ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Bindoni-Baccini con IV Uomo Marchetti, al VAR Di Paolo e all’Avar Valeri, l’arbitro ha ammonito due giocatori, di cui uno della squadra di Pioli: 85’ Juan Jesus, 90’+6 Theo. Recupero: 3′ 1T, 5’ 2T.

Milan-Napoli, i casi da moviola visti da Cesari

Questi i principali episodi dubbi. Ci sono ben quattro rigori reclamati e nessuno concesso da Doveri. Per Graziano Cesari c’era solo quello richiesto dal Milan. Il moviolista di Mediaset dice a Pressing, su Italia1: “Al 49′ contrasto tra Rrahmani e Loftus-Cheek, Doveri è ben piazzato ma il corpo del giocatore del Napoli gli toglie la piena visibilità, l’azzurro corre un rischio, il pallone è passato e poteva starci il rigore, il Var non poteva intervenire. Al 57′ Kjaer impatta la palla e rimbalza sul braccio sinistro di Florenzi ma non c’è rigore nonostante le proteste di Mazzarri, al 76′ è Gabbia che su tiro di Mazzocchi impatta il pallone ma il braccio è attaccato al corpo e anche questo non è rigore. All’89’ flipper tra Loftus-Cheek e Musah ma anche in questo caso non c’è rigore”.

Per Marelli non c’erano i rigori reclamati dal Napoli

Dello stesso avviso Luca Marelli che a Dazn chiarisce: “Sul mani di Musah in area ci sono state due azioni da controllare. Il primo episodio è un tocco di braccio di Musah che c’è stato, ma avviene dopo un tocco di Theo Hernandez e poi il braccio è attaccato al corpo. Il secondo episodio è relativo ad rinvio di Gabbia che poi tocca Di Lorenzo. Quest’ anno è stato codificato che se il giocatore tocca l’avversario che lo anticipa allora è rigore, ma in questo caso il difensore del Milan prende solo il pallone e dunque non è rigore”. Nel complesso prova comunque appena sufficiente per Doveri in Milan-Napoli.