Milan-Napoli 1-0. Pioli applaude la squadra, Theo torna a parlare di Scudetto

Il tecnico rossonero incorona il terzino francese, autore del gol decisivo, e si proietta già alla partita di Europa League contro il Rennes. Adli dichiara amore alla maglia rossonera

11-02-2024 23:22

Soffrendo, con la calma dei forti, con la sicurezza di chi ha voltato pagina e ora può guardare con fiducia al finale di stagione. Il Milan ha battuto 1-0 il Napoli, e in attesa della partita di domani, è salito a -1 dalla Juventus ed a -8 dall’Inter. Troppo per dire che i rossoneri siano tornati in corsa per lo Scudetto? Forse no, se si pensa al derby che si giocherà in “casa” dei Diavolo.

Milan, le parole di Pioli

“Stiamo facendo bene in quest’ultimo mese e mezzo, quasi ai ritmi dell’Inter che sta giocando un campionato incredibile. Cercheremo di vincerle tutte e vedremo. È inutile guardarsi indietro. Ora arriva anche l’Europa League e il dispendio energetico sarà maggiore. Dovremo far bene anche in coppa”. Queste le parole di Stefano Pioli ai microfoni di Dazn al termine della vittoria del Milan sul Napoli. “Abbiamo avuto la possibilità di raddoppiare, ma con noi le partite non sono mai chiuse. È un bene aver vinto un match in questo modo, contro una squadra dalla grandissima qualità. Abbiamo lottato da squadra – aggiunge il tecnico rossonero -. Bennacer è uscito dal campo perché era stanco. Calabria ha un problema all’adduttore, è da valutare. Contro il Rennes dovrebbe rientrare Thiaw, ma non dal primo minuto. Vogliamo far bene per prenderci un vantaggio in vista del ritorno. Nel primo tempo, quando hanno giocato con la difesa a 3 abbiamo giocato bene. Nel secondo tempo sono tornati a 4 e hanno creato più occasioni. Ci siamo abbassati, rischiando qualcosa”.

Pioli incorona Theo

Pioli ha visto un Milan “equilibrato e ordinato, nessuno dei miei giocatori si è tirato indietro e il fatto di non subire gol ci deve dare forza”. Decisivo Theo Hernandez. “Ha avuto qualche difficoltà l’anno scorso, facendo fatica a smaltire la delusione del Mondiale perso in finale. Mentalmente, quest’anno l’ho trovato molto propositivo. È un leader”, sottolinea Pioli che pensa anche all’Europa League. “Contro il Rennes sarà dura. Oggi ha fatto fatica ma ha vinto. Sta bene, ha giocatori di qualità e di gamba. Bisogna far bene subito in casa”, conclude.

Milan, Theo Hernandez pensa allo Scudetto

“Sono molto felice per la vittoria. È stata una partita difficile, il Napoli è una squadra forte. Abbiamo lavorato bene e abbiamo vinto”. Queste le parole di Theo Hernandez, ai microfoni di Dazn, al termine della gara vinta per 1-0 dal Milan sul Napoli, grazie a un gol firmato proprio dal terzino francese. “La mia rete? Azione non preparata in allenamento. Sono contento di far felice i tifosi e la squadra. A volte non ho giocato benissimo ma ora mi sto allenando bene. Leao è un giocatore incredibile. A volte non segna ma fa assist importanti. La gente non vede il lavoro che fa tutti i giorni sul campo. Scudetto? Quando arriverà la partita con l’Inter ci penseremo. Ora testa all’Europa League”, ha aggiunto Theo Hernandez.

Milan, Adli ha un solo obiettivo

“Stiamo lavorando nel modo giusto, pensiamo una partita alla volta. Lo stiamo facendo bene e bisogna continuare così”. Queste le parole di Yacine Adli, ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara vinta dal Milan, per 1-0, sul Napoli. “Ho sempre creduto nel mio lavoro, senza mai mollare. Ho dato tutto per il gruppo e per la maglia. È solo l’inizio, il lavoro paga. Non avrò mai la fase difensiva dei top player, ma ci sto lavorando e cerco di dare equilibrio alla squadra. Cerco di garantire filtro in mezzo al campo. Non sempre è facile, ma oggi l’ho fatto bene”, ha aggiunto il centrocampista rossonero.

Rivivi le emozioni di Milan-Napoli