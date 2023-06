Europa League, Mourinho: "Voglio rimanere ma squadra e io meritiamo di più"

L'allenatore della Roma: "Abbiamo perso, ma prendere un arbitraggio così in finale è veramente dura"

01-06-2023 14:42

“Voglio rimanere, però i miei giocatori meritano di più e anche io merito di più”. Così José Mourinho nel post-partita Siviglia-Roma. Sulla sconfitta in finale di Europa League commenta: “Avevo detto o coppa o morti. Siamo morti, fisicamente e mentalmente. La partita è stata durissima. Devo difendere i miei ragazzi e devo dire che siamo abituati a questo, però prendere un arbitraggio così in una finale europea è veramente dura”. “Abbiamo perso una partita, ma non la dignità. Mai andato a casa più orgoglioso di oggi”, afferma rinnovando i complimenti agli avversari. “Non siamo ancora pronti per la Champions – ribadisce – Domenica dobbiamo vincere per tornare in Europa League”. Poi una battuta sul direttore di gara: “Taylor è un grandissimo arbitro, spero che faccia cagate come oggi solo in Champions, e non in Europa League”. “Lunedì andrò in vacanza – conclude – ma le mie cose rimangono a Trigoria. Penso sia il momento di parlare con la società”. (NPK) Fonte: Uefa