Europa League: Perotti e Dzeko regalano la qualificazione alla Roma

Grazie al pareggio maturato nella sfida delle 21 contro il Wolfsberger la Roma si è assicurata il pass per i sedicesimi di finale di Europa League. Per la banda di Fonseca sono andati in gol Perotti su rigore e Dzeko, mentre l'autogol di Florenzi e la rete di Weissman hanno fissato il risultato finale sul 2-2.

Le emozioni non si fanno attendere: a dieci minuti dal calcio d'inizio sono già due le reti messe a segno. Prima Perotti firma il vantaggio su rigore (fallo di Kofler su Dzeko), poi l'autogol di Florenzi ristabilisce la parità.

Al minuto 19 il bomber bosniaco riporta avanti i suoi: Diawara serve Perotti, il numero 8 la mette in mezzo per il bosniaco che insacca.

Passano cinque minuti e il Wolfsberger pareggia: su un cross tagliato dalla sinistra Rnic serve un assist involontario a Weissman, che fredda da pochi passi Mirante. Per fortuna dei capitolini la posizione di entrambi i giocatori è irregolare e la rete viene annullata.

Nonostante l'aritmetica eliminazione, gli ospiti vendono cara la pelle e gli ultimi venti minuti del primo tempo si gioca soprattutto a centrocampo, con diversi contrasti e conseguenti interventi da parte dell'arbitro.

Inizia il secondo tempo e subito Weissman fa correre un brivido lungo la schiena di Fonseca: colpo di testa potente e sfera che impatta sul legno. Al minuto 62 Mirante è costretto al cambio per un dolore alla spalla sinistra, al suo posto Pau Lopez. Le due formazioni continuano a darsi battaglia senza risparmiarsi ma al 64' arriva il pareggio. Niangbo apre a sinistra per Liendl, che con il mancino disegna per Weissman, bravissimo ad anticipare Fazio e a insaccare di testa.

Fonseca manda in cambio Zaniolo e Pellegrini per Under e Perotti. L'ex Inter prova a dar la scossa ai suoi duettando bene con Dzeko ma la difesa avversaria è attenta e allontana ogni pericolo. I padroni di casa continuano a spingere e a due minuti dal 90' hanno l'occasione per tornare in vantaggio ma Diawara da due passi si fa ipnotizzare da Kofler. Ad una manciata di secondi dal triplice fischio è ancora miravoloso il portiere del Wolfsberger che dice di 'no' a Dzeko, intervenuto in spaccata. Cala il sipario all'Olimpico con i capitolini che staccano il pass per i sedicesimi di finale di Europa League.

SPORTAL.IT | 12-12-2019 23:10