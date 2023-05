Il croato sottolinea come vincere "sarà difficile perché la Roma è una grande squadra"

30-05-2023 21:02

“Essere di nuovo qui mi fa sentire orgoglioso e particolarmente motivato – ha dichiarato Ivan Rakitic parlando della finale di Europa League – e desiderare di far vedere al mondo del calcio cosa significa l’Europa League per noi del Siviglia”. Una partita in cui ci si aspetta molto dalla squadra andalusa, che in bacheca ha già sei trofei. “Non pesa la storia, non conta niente – sottolinea il croato – siamo qui perché ce lo siamo meritato. Nessuno ti regala niente, e nei turni a eliminazione diretta siamo stati sempre migliori degli avversari”.

“Vogliamo fare festa, ancora una volta, con i nostri tifosi, anche se sarà difficile perché loro (la Roma ndr) sono una grande squadra. Non vediamo l’ora di scendere in campo, il nostro cammino negli ultimi mesi rende tutto questo molto speciale” conclude Rakitic.