Europa League, Roma-Slavia Praga: orario, formazioni e dove vederla in tv e in streaming

Terza giornata di Europa League: all'Olimpico scontro per la vetta tra Roma e Slavia Praga. L'asticella si alza e Mourinho vara un turnover moderato

25-10-2023 12:38

La Roma ospita lo Slavia Praga allo stadio Olimpico in occasione della terza giornata della fase a gironi di Europa League. Finora percorso perfetto per la squadra di José Mourinho nel Gruppo G: due partite e due vittorie. Stesso ruolino di marcia per i cechi: dunque, questi novanta minuti potrebbe rivelarsi fondamentali in chiave primo posto.

Dove vedere Roma-Slavia Praga in diretta Tv e streaming online

Roma e Slavia Praga scenderanno in campo giovedì 26 ottobre, con fischio d’inizio in programma alle 21:00. Tante le opzioni per seguire la partita sul piccolo schermo oppure in streaming. Partiamo dalla televisione: il match dell’Olimpico sarà trasmesso in chiaro su TV8. Servirà, invece, un abbonamento per vedere la terza partita dei giallorossi in Europa League su Sky, che la manderà in onda sui canali 201 (Sky Sport Uno), 213 (Sky Sport 4k) e 252 (Sky Sport), oppure su Dazn.

Chi è impossibilitato a godersi la partita in tv, non disperi. Perché potrà sempre contare sullo streaming. Roma-Slavia Praga potrà essere, infatti, vista su Sky Go, Now Tv e l’app di Dazn, disponibile su pc, smartphone e tablet.

Ricapitolando, dunque, la partita potrà essere seguita in tv e streaming a partire dalle ore 21:

Partita : Roma-Slavia Praga

: Roma-Slavia Praga Data : giovedì 26 ottobre 2023

: giovedì 26 ottobre 2023 Orario : 21:00

: 21:00 Canale TV : DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (numero 252), TV8

: DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport (numero 252), TV8 Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it

Roma, Mourinho preferisce non cambiare troppo

Finora i capitolini hanno mandato al tappeto Sheriff e Servette, ma ora l’asticella si alza e bisogna sfruttare il fattore Olimpico per blindare il primo posto. Qualche cambio nell’undici titolare sarà quindi effettuato, ma questa volta Mourinho, che in panchina sarà sostituito da Salvatore Foti perché squalificato, preferisce non esagerare.

Lo Special One non cambia modulo (3-5-2), anche perché la sua Roma viene da quattro successi di fila tra campionato e coppa: tra i pali toccherà ancora a Svilar, mentre il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Mancini, Llorente e Ndicka. Le corsie laterali saranno presidiate da Celik più di Karsdorp e Zalewski favorito su Spinazzola, con Cristante, Paredes e Aouar sulla linea mediana. In attacco El Shaarawy e Belotti si contendono una maglia per giocare al fianco dell’intoccabile Lukaku.

Le probabili formazioni di Roma-Slavia Praga

Ecco le probabili formazioni di Roma e Slavia Praga:

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Pagano, Bove, Pisilli, Belotti. All. Salvatore Foti (José Mourinho squalificato)

Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. A disp.: Rui Patricio, Boer, Karsdorp, Spinazzola, Pagano, Bove, Pisilli, Belotti. All. Salvatore Foti (José Mourinho squalificato) Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudeera, Dorley, Zafeiris, Provod; Jurecka, Schranz; Tijani. A disp.: Kolar, Boril, Dumitrescu, Vlcek, Tomic, Ogungbayi, Hromada, Chytil, van Buren. All. Jindrich Trpisovsky.

