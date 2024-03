Europa League, Sporting-Atalanta: formazioni, orario, dove vederla in tv e streaming

Gasperini si prepara ad affrontare la squadra di Lisbona per la terza volta in stagione: le ultimissime dal campo, con Scamacca favorito su De Ketelaere

05-03-2024 17:00

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Tutto pronto per Sporting-Atalanta, gara d’andata degli ottavi di finale della Uefa Europa League, in programma mercoledì 6 marzo alle ore 18.45 allo stadio “José Alvalade” di Lisbona. Entriamo nel dettaglio delle probabili formazioni del match, con tutte le info utili per vedere la partita in diretta tv e live in streaming. Si tratta di un remake di quanto accaduto nella fase a gironi, con le due squadre chiamate ad affrontarsi nuovamente dopo il sorteggio di Nyon.

Dove vedere Sporting-Atalanta in diretta tv e streaming

La sfida Sporting-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e in co-esclusiva live su DAZN. Pre gara a partire dalle ore 18, con tutti gli aggiornamenti sulle formazioni ufficiali dell’incontro su Sky Sport 24 e nella finestra di riferimento su DAZN, piattaforma alla quale potrete accedere tramite una comune smart tv o dispositivi quali Ps4 e XBox, senza dimenticare che l’app è attiva anche nell’apposita sezione della Home di SkyQ.

Sporting-Atalanta sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, NOW Tv e DAZN. Le rispettive app sono scaricabili gratuitamente su pc, smartphone e tablet, e accessibili attraverso un semplice login, previo abbonamento. Una volta inseriti i propri dati, l’utente potrà selezionare l’evento e godersi i 90 minuti dello stadio “Alvalade”, dalle ore 18.45.

Diretta radio su Rai Radio Uno, con aggiornamenti in tempo reale su risultato, azioni salienti e marcatori di Sporting-Atalanta, così come sui canali social ufficiali dei due club interessati. Gli highlights della gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League saranno pubblicati sui canali YouTube di Sky Sport e DAZN poco dopo il triplice fischio, insieme alle voci dei protagonisti. Contenuti esclusivi online anche sul sito e sul canale YouTube della Dea.

Le probabili formazioni di Sporting-Atalanta

Due squadre che si conoscono perfettamente. Il caso ha voluto che Sporting e Atalanta si ricontrassero in occasione degli ottavi di finale di questa Europa League, dopo essersi già affrontate nella fase a gironi. Nei precedenti autunnali, registrati nella stagione sportiva 2023-24, l’undici di Gian Piero Gasperini è stato capace di sbancare lo stadio “José Alvalade”, vincendo con il punteggio di 1-2, per poi accontentarsi del pareggio (1-1) al “Gewiss Stadium” di Bergamo, dove andrà in scena il secondo round del nuovo doppio confronto.

Dopo aver aperto il 2024 in maniera straordinaria, l’Atalanta vive un leggero momento di flessione, almeno sotto il profilo dei risultati. Del resto, il pari con il Milan, il pesante ko con l’Inter e l’ultima sconfitta interna con il Bologna non sono certo il miglior viatico in vista dei prestigiosi impegni europei. Tra l’andata e il ritorno con lo Sporting, i bergamaschi dovranno pensare anche al big match con la Juventus di Massimiliano Allegri, fondamentale per riprendere il cammino anche in Serie A, alle spalle della Roma e dei ragazzi di Thiago Motta.

Classico 3-4-1-2 per il Gasp, con Teun Koopmeiners a supporto di Lookman e Scamacca, leggermente favorito su De Ketelaere. In porta Carnesecchi, con Scalvini e Kolasinac ad affiancare Berat Djimsiti. In mediana spazio ai titolarissimi, con il tandem De Roon-Ederson a dettare i tempi di gioco. Sulle corsie esterne spingeranno Holm e Ruggeri.

Ecco le probabili formazioni di Sporting Lisbona-Atalanta:

SPORTING LISBONA (3-4-3): Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves. All. Amorim.

(3-4-3): Israel; Quaresma, Matheus Reis, Coates; Esgaio, Bragança, Hjulmand, Santos; Edwards, Gyokeres, Gonçalves. All. Amorim. ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini.

(3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini. Arbitro: Daniel Siebert (GER).

SEGUI SPORTING-ATALANTA SU DAZN

Chi è Daniel Siebert, l’arbitro di Sporting-Atalanta

Alla soglia dei 40 anni, Daniel Siebert rappresenta uno dei fischietti più esperti del panorama calcistico tedesco. L’arbitro di Sporting-Atalanta, infatti, vanta 164 gare dirette in Bundesliga, 13 in Champions e 23 in Europa League. Quest’anno, è stato chiamato in causa in occasione di due partite della massima competizione continentale e una dei playoff di Europa League, Aberdeen-Hacken (1-3 il risultato finale, ndr).

Specializzato in scienze motorie, Siebert è arbitro internazionale dal 2015, ma ha iniziato a coltivare questa passione sin dall’adolescenza. Il primo settembre 2012 ha fatto il suo esordio tra i professionisti, coronando il sogno di una vita. Ha una media cartellini medio-alta, considerando che estrae quasi 5 gialli a partita. Gli uomini di Gasperini sono avvisati.

Perché Sporting-Atalanta si gioca di mercoledì: il motivo

Sporting Lisbona-Atalanta, partita valida per gli ottavi di finale dell’Europa League 2023-24, si disputerà mercoledì 6 marzo alle ore 18.45, con un giorno d’anticipo rispetto a tutte le altre gare. Il motivo? Essendosi qualificate agli ottavi due squadre di Lisbona, Sporting e Benfica, non era possibile giocare due gare nella stessa città nel medesimo giorno, per motivi di ordine pubblico. Alto il rischio che potessero incrociarsi ben quattro tifoserie. Per questo, la sfida della Dea è stata anticipata di 24 ore, mentre le Aquile portoghesi scenderanno in campo giovedì 7 marzo alle 21.00 contro i Rangers di Glasgow.

SEGUI SPORTING-ATALANTA SU DAZN