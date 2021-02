Dove vedere Stella Rossa-Milan in diretta tv: in chiaro o Sky

La Europa League 2020/2021 viene trasmessa per intero da Sky, che detiene i diritti anche per l’edizione di questa stagione della coppa per club più importante d’Europa. Anche quest’anno alcune partite però sono trasmesse da Tv8 in chiaro, senza aver bisogno di fare l’abbonamento alla pay-tv. In gara per l’Italia sono rimaste il Milan, il Napoli e la Roma tutte con ottime possibilità di arrivare fino in fondo. visto che, a parte le inglesi, non sono rimaste in pista squadre particolarmente forti. Per quanto riguarda lo streaming le partite della Europa League saranno visibili su Sky Go.

Dove vedere Stella Rossa-Milan di Europa League in diretta tv e streaming

Stella Rossa-Milan è la partita di andata dei sedicesimi di finale della Champions League 2020/2021. La partita è in programma il 18/2/2021 alle ore 18.55 sulla piattaforma Sky. Non è perciò tra le partite visibili in chiaro.

La partita è visibile anche in streaming mediante la piattaforma SkyGO.

Stella Rossa-Milan si può seguire minuto per minuto anche con il live di Virgilio Sport.

Stella Rossa-Milan dopo la famosa nebbia di Belgrado del 1988

Stella Rossa-Milan non è una partita qualsiasi. Per gli sportivi e soprattutto i tifosi rossoneri questa è una partita che rievoca un match considerato una sorta di crocevia nella storia del club rossonero. Proprio 33 anni fa il Milan di Sacchi iniziò da qui la sua eccezionale ascesa al calcio mondiale in una partita dai contorni ormai epici. Rossoneri sotto contro gli allora jugoslavi e nebbia che cala su Belgrado costringendo l’arbitro a sospendere e rinviare il match. Alla ripetizione il Milan di Sacchi era un’altra squadra, superò l’ostacolo biancorosso e si lanciò verso una

La condizione del Milan

Il Milan arriva ai sedicesimi da vincente del gruppo H con un percorso quasi netto: 4 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta, bottino finale 13 punti. L’unica squadra a mettere seriamente in difficoltà Pioli e i suoi è stato il Lille che dopo avere maltrattato i rossoneri a San Siro, ha pure imposto il pari nella gara di ritorno. Decisiva perciò è risultato l’ultimo turno con il Milan vittorioso a Praga e i francesi sconfitti dal Celtics Glasgow.

La Stella Rossa Belgrado invece è giunta seconda nel suo raggruppamento, il girone L, con 11 punti e molto distaccata dai tedeschi dell’Hoffenheim che hanno stravinto quasi a punteggio pieno. La squadra è la più forte e rappresentativa del calcio serbo e si presenta alla ribalta europea proponendo giovani molto interessanti.

Le probabili formazioni: in Serbia tandem d’attacco tutto croato

Il Milan arriva all’appuntamento della Europa League in un momento non eccezionale. Reduce dalla figuraccia di LaSpezia, domenica il Milan deve affrontare la partita più delicata della stagione: il derby contro l’Inter capoclassifica. L’umore non è al massimo e per Pioli la partita di Europa League servirà per far rifiatare alcuni big troppo impiegati fin qui e rilanciare alcuni giocatori sacrificati in nome del turnover. Queste dunque le probabili formazioni di Stella Rossa-Milan.

Arbitro di Stella Rossa-Milan è il greco Tasos Sidiropoulos.

Dove vedere le partite di Europa League in chiaro

Queste le partite dei sedicesimi di Europa League visibili in chiaro su TV8:

giovedì 18 febbraio ore 21

Granada-Napoli

giovedì 25 febbraio

una partita dei sedicesimi (ritorno)

una partita dei sedicesimi (ritorno) giovedì 11 marzo

una partita degli ottavi (andata)

una partita degli ottavi (andata) giovedì 18 marzo

una partita degli ottavi (ritorno)

una partita degli ottavi (ritorno) giovedì 8 aprile

una partita dei quarti (andata)

una partita dei quarti (andata) giovedì 15 aprile

una partita dei quarti (ritorno)

una partita dei quarti (ritorno) giovedì 29 aprile

una partita delle semifinali (andata)

una partita delle semifinali (andata) giovedì 6 maggio

una partita delle semifinali (ritorno)

una partita delle semifinali (ritorno) mercoledì 26 maggio:

la finale a Danzica

