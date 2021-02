Europa League: Stella Rossa-Milan, le probabili formazioni

Il Milan cerca di dimenticare l’ultimo ko in campionato a Belgrado, dove affronterà alle 18.55 la Stella Rossa in una partita valida per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Pioli darà spazio a Mandzukic in attacco, sostenuto da Castillejo, Krunic e Rebic. A centrocampo Meite con Bennacer, in difesa coppia centrale Tomori-Romagnoli. Sulle fasce Hernandez e Kalulu.

Stella Rossa-Milan

Stella Rossa (4-2-3-1): Borjan; Gajic, Pankov, Milunovic, Rodic; Sanogo, Petrovic; El Fardou, Ivanic, Gavric; Pavkov.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meité, Bennacer; Castillejo, Krunic, Rebic; Mandzukic.

OMNISPORT | 18-02-2021 08:44