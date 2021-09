Europei di volley, Slovenia-Italia: la finale in diretta live

La cronaca LIVE

SLOVENIA-ITALIA 1-0 (25-22 1-5)

1-5 Italia, ottimo primo tempo di Anzani.

1-4 Italia, schiacciata di Lavia.

1-2 punto Slovenia, dopo due punti consecutivi ad inizo set per gli azzurri ecco la Slovenia che parte.

Inizia ora il secondo set tra Slovenia e Italia, con gli azzurri che devono essere più consistenti in battuta e più solidi quando si tratta di attaccare. Siamo ancora in partita, niente è compromesso ancora.

25-22, grandissima battuta, primo Set alla Slovenia.

24-22 Slovenia, errore in battuta di Michieletto e due set-point per la Slovenia.

23-22, in battuta palla nella zona di conflitto ed Ace di Michieletto.

23-20, errore in battuta della Slovenia

23-19 altro errore in battuta dell’Italia.

22-19 punto azzurro con Giulio Pinali.

Time-out Slovenia sul 22-18

22-17 per l’Italia, palla fuori dopo un Challenge.

22-15 per la Slovenia, di nuovo un errore al servizio per l’Italia. Palal fuori e + 7 Slovenia.

20-14 Slovenia, differenza enorme tra le due squadre al servizio, brutta difesa dell’Italia

Sul 19-14 per la Slovenia gli azzurri chiamano un time-out.

18-14 per la Slovenia, che mantiene il vantaggio di 4 punti.

Torna in campo Michieletto, esce Recine.

15-11 risposta Italia con Lavia, la palal sbatte sulle dita del muro ed è punto.

Entra Recine, esce Michieletto

14-10 Slovenia. Pinali murato dal numero 2 sloveno.

13-10 per la Slovenia, due brutti errori al servizio per gli azzurri.

11-9 per la Slovenia, l’Italia accorcia con Giulio Pinali.

10-6 Slovenia, Italia per ora un po’ tesa.

7-5 punto di Lavia. Siamo in partita.

6-4 attacco Slovenia in lungolinea.

5-3 punto per l’Italia dopo una ripetizione che segue un Challenge infinito. Risponde bene Pinali

3-1 Slovenia, non un bell’avvio dell’Italia.

1-0 Slovenia, sbaglia Michieletto che sbatte sul muro.

Questa invece la formazione della Slovenia: Ropret-Stern, Cebulj-Urnaut, Kozamernik-Pajenk, Kovacic.

Ecco la formazione dell’italia: Giannelli-Pinali, Michieletto-Lavia, Anzani-Galassi, Balaso.

L’Italia è finalmente entrata in campo per affrontare questa attesissima finale. Si sta procedendo con la presentazione delle formazioni, ora è il momento della Slovenia.

La presentazione di Slovenia-Italia

Dopo ben otto anni, la nazionale italiana di pallavolo torna in finale all’Europeo. Gli azzurri di Fefé De Giorgi hanno sconfitto meritatamente la Serbia in semifinale (29-27 25-22 23-25 25-18 in 2 ore e 4 minuti i parziali) ed ora sono ad un passo dall’oro. Per arrivarci, però, gli azzurri dovranno vedersela contro la Slovenia, formazione già battuta 3-0 proprio ai giorni di questa competizione ma che è stata capace di eliminare, nell’altra semifinale, la favorita Polonia Campione del Mondo in carica (3-1, 17-25 32-30 25-16 37-35 i parziali dei set).

L‘Italia potrà comunque gioire, a prescindere dal risultato finale di questa sera, anche per aver creato un gruppo unito, giovane, una nuova generazione di giocatori che potrebbe essere degna erede della leggendaria formazione degli anni ’90, e che ha in Alessandro Michieletto uno dei simboli più luminosi, anche stasera in campo pronto a prendere per mano gli azzurri.

È dal 2005 che la nostra nazionale di pallavolo non sale sul gradino più alto del Vecchio Continente: da allora due finali perse con la Serbia nel 2011 e con la Russia nel 2013.

Grande attesa per questa partita che potrebbe incoronarci Campioni d’Europa. La sfida inizierà alle 20:30 e si disputerà a Katowice (Polonia). Segui con noi la diretta Live di questo storico incontro

OMNISPORT | 19-09-2021 20:05