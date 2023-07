Europei Under 19, Italia-Spagna: dove vederla in tv e le probabili formazioni

Al National Stadium di Ta'Qali l'Italia di Bollini, che dovrà rinunciare a Ndour, si gioca l'accesso alla finale degli Europei Under 19 contro la forte selezione iberica

13-07-2023 10:41

Il grande giorno è arrivato: l’Italia affronta la Spagna nella semifinale degli Europei Under 19. Gli azzurrini scenderanno in campo stasera, giovedì 13 luglio, al National Stadium di Ta’Qali, a Malta, con fischio d’inizio fissato alle 21:00. La vincente sfiderà nella finalissima del torneo continentale in programma domenica una tra Portogallo e Norvegia, che, invece, giocheranno, sempre oggi, ma alle 18:00.

Dove vedere in tv e streaming Italia-Spagna

La telecronaca di Italia-Spagna è in chiaro su Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre. Per quanto riguarda la diretta streaming, le opzioni sono due: puoi vedere la semifinale dell’Europeo Under 19 su RaiPlay, piattaforma della Rai, oppure su Uefa.tv.

La direzione dell’incontro tra gli Azzurrini di Alberto Bollini e la selezione iberica guidata da José María Lana è affidata all’arbitro israeliano Yigal Frid. Gli assistenti saranno Rafael Morim (Lussemburgo) e Robert Kempter (Germania), mentre il quarto uomo Ishmael Barbara (Malta).

Dove seguire la diretta testuale di Italia-Spagna

Se sei impossibilitato a seguire la partita tra Italia e Spagna in tv o in streaming, allora puoi affidarti alla diretta testuale. In tal caso, ti consigliamo di collegarti su Virgilio Sport, che offrirà la cronaca minuto per minuto del match.

Italia-Spagna Under 19: le probabili formazioni

Italia senza Cher Ndour, Bollini col 4-3-3: Mastrantonio tra i pali, quindi pacchetto arretrato con Kayode, L. Dellavalle, Regonesi e Missori. In mediana Pisilli, Lipani e Faticanti. Hasa e Vignato larghi nel tridente, con Esposito come terminale offensivo.

La Spagna Under 19 si dispone sul rettangolo verde con il 4-4-2, questa il possibile undici: Iribarne in porta; difesa composta da Fresneda, Casas, Gasiorowski e Valle; a centrocampo Gonzalo, Palacios, Angel e Dani Perez, con Barbera e Ilias in attacco.

Europei Under 19, il cammino di Italia e Spagna

Gli Azzurrini hanno staccato il pass per la semifinale dopo essersi classificati secondi nel Gruppo A. Sono bastati quattro punti ai ragazzi di Bollini per andare avanti nella competizione. Dopo il poker rifilato a Malta, l’Italia ha perso 5-1 col Portogallo e pareggiato 1-1 con la Polonia.

Tutto facile per la Spagna nel Gruppo B, vinto con sette punti. Al successo all’esordio per 2-1 con l’Islanda, hanno fatto seguito la manita alla Grecia e il pareggio a reti bianche con la Norveglia.

Informazioni utili su Italia-Spagna, Europei Under 21

Partita: Italia-Spagna Under 19

Data: giovedì 13 luglio 2023

Orario: 21:00

Diretta tv: Rai Sport, canale 58 del digitale terrestre