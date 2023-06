Poker dell’Inghilterra a Malta. Le partite dell’Italia disputate a settembre

16-06-2023 23:10

Si è aperto oggi il terzo turno di qualificazioni per l’Europeo 2024. La prima partita, disputata nel pomeriggio, è stata quella tra Finlandia e Slovenia con risultato finale a favore dei finlandesi (2-0).

Nel gruppo B vittoria della Francia su Gibilterra per 0-3. A segnare per i blues sono stati Giroud (3’) e Mbappé su rigore (45+3’). Il terzo gol, invece, è frutto di un autogol segnato da Mouelhi. Nell’altra partita del girone, successo per la Grecia sull’Irlanda: 2-1 il risultato finale. Gol di Bakasetas su rigore al 15’ e poi di Masouras al 49’. A segnare l’unico gol dell’Irlanda è stato Collins al 27’.

Classifica: Francia 9; Grecia 6; Olanda 3; Irlanda e Gibilterra 0

Nel gruppo C successo dell’Inghilterra su Malta (0-4). Il primo gol è il frutto di un autogol di Apap (8’). A segnare poi sono stati Alexander-Arnold (28’), poi Kane (31’) e Wilson (83’), entrambi su rigore. Vittoria anche per l’Ucraina sulla Macedonia del Nord (2-3). Bardhi (31’ su rigore) ed Elmas (39’) per la Macedonia; Zabarnyi (62’), Konoplya (67’) e Tsygankov (83’) per l’Ucraina. Di questo girone fa parte anche l’Italia, che giocherà a settembre (il 9 in Macedonia, il 12 a San Siro con l’Ucraina) essendo impegnata in Nations League.

Classifica: Inghilterra 6 (3 gare disputate); Italia 3 (2), Ucraina 3 (2), Macedonia 3 (2); Malta 0 (3)

Nel gruppo D vittoria della Turchia sulla Lettonia, che giocava in casa: 2-3. A segnare Emsis (51’) e Tobers (90+4’) per gli sconfitti: Bardakci (22’), Under (61’) e Can Kahveci (90+5’) per la Turchia. Invece, il Galles viene battuto dall’Armenia per 2-4. I marcatori sono stati James (10’) e Wilson (72’) per la squadra britannica; dall’altra parte doppietta per Zelarayan (19’ e 75’) e Ranos (30’ e 66’).

Classifica: Turchia 6; Croazia, Galles 4; Armenia 3; Lettonia 0.

Nel gruppo H, oltre al successo della Finlandia, vittoria della Danimarca sull’Irlanda del Nord per 1-0 grazie al gol di Wind (47’). Tra San Marino e Kazakistan il successo va alla squadra dell’Europa dell’Est per 0-3. Gol di Vorogovskiy (37’), Tagybergen su rigore (64’) e Zaynutdinov (90+5’).

Classifica: Kazakhistan, Danimarca, Finlandia, Slovenia 6; Irlanda del Nord 3; San Marino 0.

Nel gruppo I Andorra-Svizzera finisce 1-2. A segnare Vieira (67’) per Andorra e gli svizzeri Freuler (7’) e Amdouni (32’). Israele con il gol su rigore di Weissmn (85’) e quello di Gloukh (90+1’) sconfigge la Bielorussia (gol di Ebong al 16’), che gioca in casa. Pareggio a reti inviolate, infine, tra Kosovo e Romania.

Classifica: Svizzera 9; Romania 7; Israele 4; Kosovo 3; Andorra 1; Bielorussia 0

Domani è la volta dei gruppi A, E, F, G e J.