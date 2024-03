Ex Juventus Di Maria denunciato dagli arbitri per un post sui social

Il Fideo se la prende ancora una volta con gli arbitri e rischia la squalifica. L'APAF ha aperto un'inchiesta su un messaggio scritto sui social

03-03-2024 10:00

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

Giovedì scorso il Benfica ha perso l’andata delle semifinali di Coppa di Portogallo contro lo Sporting. Chi ha reagito male al ko delle Aquile è stato uno dei calciatori più rappresentativi della squadra guidata da Roger Schmidt, ovvero Angel Di Maria. Il Fideo se l’è infatti presa con la direzione arbitrale che a suo avviso ha condizionato il risultato della gara. Non l’ha presa l’ Associazione degli Arbitri portoghesi (APAF) che ha denunciato il giocatore argentino, aprendo un procedimento disciplinare nei confronti dell’ex juventino.

Il post critico di Di Maria sui social

Ma cosa aveva detto di tanto grave Angel Di Maria per suscitare la veemente reazione della classe arbitrale? Il Fideo aveva commentato così sui social la sconfitta della sua squadra: “Cosa possiamo dire di ieri? Quello che è successo era visibile a tutti. Continueremo a lavorare per raggiungere i nostri obiettivi. Soli contro tutti“. Ma di cosa si lamentava l’ex giocatore della Juventus? Il riferimento era in particolar modo ad una rete che gli è stata annullata al 76′ per fuorigioco di Casper Tengstedt.

Il rischio squalifica per il Fideo

Prese così, da sole, queste affermazioni accusatorie da parte di Di Maria non lascerebbero pensare addirittura ad una possibile squalifica. Il problema, però, è che il fuoriclasse sudamericano è recidivo da questo punto di vista. Non è infatti la prima volta che si lascia andare a considerazioni negative sugli arbitri, con i quali intrattiene un rapporto evidentemente conflittuale. Già in questo mese l’argentino aveva polemizzato per qualche direzione di gara a suo dire parziale. Ecco perché adesso il giocatore rischia una squalifica.

Il riferimento non troppo velato a Verissimo

L’APAF ha preso come spunto proprio il post social di Angel Di Maria. Vero che non compare alcun nome all’interno del messaggio scritto dall’ex calciatore di Real Madrid, Manchester United e Psg, però non è che ci voglia molto per capire che fosse riferito all’arbitro Fabio Verissimo. Si attende ora di conoscere il destino del Fideo. Che da quando è tornato in Portogallo ha ripreso eccome a fare il suo dovere: già 14 gol e 9 assist per l’argentino. Numeri parecchio distanti da quelli della sua unica stagione italiana.