05-01-2023 08:27

Reduce dalla peggior stagione di Formula 1 della sua lunga carriera, Lewis Hamilton è già concentrato sul prossimo Mondiale. Tante le speranze del sette volte Campione del Mondo di F1.

F1, Hamilton vuole tornare a lottare per il titolo nel 2023

Nella stagione appena conclusa, non ha vinto neanche un GP (non gli era mai accaduto in tutta la sua carriera). Un anno difficile, alla guida di una monoposto non al suo livello. Lewis Hamilton vuole riscattarsi nel 2023.

Ovviamente, si ripartirà con la Red Bull di Max Verstappen in pole position, ma Lewis Hamilton spera che qualcosa possa cambiare: “Chiaramente mi piace pensare che saremo noi i primi rivali della Red Bull e che riusciremo a batterli”, le sue parole al sito ufficiale Formula 1.

Hamilton vuole una lotta a tre e vede bene la Ferrari

Da grande intenditore di Formula 1, il britannico ha speso parole al miele per la Ferrari, protagonista di una stagione di alti e bassi ma con momenti di grande libidine.

“Spero davvero che la Ferrari sia competitiva. La Rossa ha avuto una stagione difficile, ma ha fatto intravedere alcuni segnali importanti. E’ stato bello vedere la Ferrari di nuovo in alto. Mi auguro che avremo una battaglia a tre per il titolo. Poi chissà, magari saremo anche di più, perché non potrebbe inserirsi la McLaren? O la Alpine che sta andando forte? Vediamo”.

F1, Hamilton non vuole fare più da comprimario

Un fatto è certo: Lewis Hamilton, dall’alto dei suoi sette titoli di Campione del Mondo, non ha intenzione di trascorrere un’altra stagione ai margini.

Vedere gli altri vincere, in particolare Max Verstappen, gli ha procurato un gran fastidio. Di fatto, la sua è una chiara richiesta alla Mercedes affinchè torni a dominare il circus come accaduto per tante stagioni. Il sogno di vincere l’ottavo Mondiale è ancora vivo nella mente del fuoriclasse britannico, da sempre icona della F1 e non solo.