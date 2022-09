27-09-2022 09:45

Nel week-end andrà in scena l’atteso Gran Premio di Singapore, 17° appuntamento del Mondiale di Formula 1.A Marina Bay, Max Verstappen potrebbe festeggiare, matematicamente, il Mondiale ma anche conquistare altri prestigiosi record.

F1, Verstappen vince il Mondiale a Singapore se…

Max Verstappen si presenta a Marina Bay con ben 11 GP vinti in stagione (su 16 disputati). Al momento, guida la classifica del Mondiale piloti con 335 punti, con un vantaggio abissale nei confronti di Charles Leclerc, attualmente a quota 219, e Carlos Perez (210).

In teoria, già al Gran Premio di Singapore, Max Verstappen potrebbe festeggiare il suo secondo titolo iridato. Diverse le combinazioni che lo proclamerebbero nuovamente re. La più “semplice”? Il fuoriclasse olandese della Red Bull vince il GP, fa il giro veloce e Charles Leclerc non arriva tra i primi sette e Carlos Perez non sale sul podio.

F1, Verstappen ha un prestigioso record nel mirino

Chiaramente vincere il Mondiale è il pensiero fisso di Max Verstappen ma c’è dell’altro. Dovesse vincere a Marina Bay, salirebbe a 12 vittorie stagionali, a -1 dal record congiunto di Michael Schumacher (2004) e Sebastian Vettel nella stagione 2013 (13 vittorie per entrambi).

Quando, da calendario, mancano ancora sei Gran Premi alla fine del Mondiale, la sensazione è che Max Verstappen possa diventare il recordman di vittorie in singola stagione. Per trionfare a Marina Bay, gli farebbe comodo partire in pole position. Nella storia del Gran Premio di Singapore, chi è partito in pole, ha vinto otto volte (su 12 precedenti).

F1, anche la Red Bull ha un primato da raggiungere

Max Verstappen, a Singapore, si gioca tantissimo ma anche la Red Bull ha un primato nel mirino. Ad oggi, la scuderia austriaca con sede in Gran Bretagna, ha vinto 12 GP sui 16 disputati (11 con Max Verstappen e uno con Carlos Perez).

Dovesse vedere uno dei suoi due piloti tagliare per primo il traguardo a Marina Bay, salirebbe a quota 13 GP vinti in stagione, eguagliando il suo miglior anno in Formula 1 (2013). Insomma, a Singapore attenzione alle Red Bull.