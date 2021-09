F1, Alonso boccia l'elettrico: "Spero di no, sono un romantico"

Fernando Alonso in conferenza stampa ha approvato la gara di qualifica: “Un esperimento che a Silverstone è andato bene: forse a Monza la gara del sabato sarà meno spettacolare perché è più difficile sorpassare — ha detto lo spagnolo, due volte campione del mondo di F1 — Io sono favorevole a questi cambiamenti per offrire più spettacolo al pubblico, anche se c’è il rischio che non cambi l’ordine di partenza tra il sabato e la domenica”.

Alonso ha anche avanzato un’idea: “Magari tornare al concetto di super pole, con un solo giro di qualifica: se sbagli quello, invece di partire terzo la domenica, per esempio, puoi partire ottavo, e hai tutta la gara per recuperare la posizione”.

Parlando sempre del futuro della Formula uno, Alonso ha però bocciato le auto elettriche: “Spero di no, perlomeno guardando le gare dal punto di vista romantico di chi, come me, è cresciuto con i motori termici e con il rumore che ci ha fatto innamorare delle corse. Ma il mondo cambia, chissà se il trend dell’elettrificazione arriverà a pieno compimento anche nelle gare. Spero il più tardi possibile…”.

Il compagno dell’Alpine Ocon ha trionfato al GP d’Ungheria ma Alonso esclude un bis: “Un’altra vittoria? In teoria le possibilità non ci sono: teniamo i piedi per terra, consapevoli di dove siamo, ma se ci saranno opportunità per risalire sul podio faremo di tutto per concretizzarle – ha detto Alonso, che in vista del nuovo regolamento per il 2022 ha aggiunto -: con le nuove auto, che saranno un po’ meno potenti, con un carico aerodinamico differente, e più lente, anche per via dei 40-50 chilogrammi di peso in più, cambierà molto lo stile di guida. Dovremo capire bene le nuove monoposto, specialmente per estrarre il massimo dalla gestione delle gomme, ma non potremo farlo fino alle prime 3-4 gare del 2022”.

OMNISPORT | 09-09-2021 18:58