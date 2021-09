F1, Alonso: "Non pensavo di finire davanti ad una Ferrari"

Bellissima gara del pilota Alpine Fernando Alonso, che nel corso dell’ultimo giro è stato in grado addirittura di passare la Ferrari di Carlos Sainz piazzandosi in 6° posizione sul traguardo. Importantissima la solita partenza da fuoriclasse dell’iberico, durante la quale si è sbarazzato sia di Giovinazzi che del compagno di box Esteban Ocon.

Queste le sue parole:

“Sono molto contento. Dovevamo essere molto aggressivi il primo giro, perché dopo era difficile sorpassare. Siamo stati aggressivi ed è andata bene. Poi tutto si è basato sul tenere in vita le gomme. Non avevamo informazioni, quindi ogni giro aggiornavamo la squadra. Chiudere in sesta posizione, davanti ad una Ferrari, è stato completamente inaspettato. Il sorpasso a Sainz? Beh, quando hai le gomme che non vanno tutto diventa più facile per gli altri, aveva le gomme usurate e poca temperatura e siamo riusciti a passare. Mi aspettavo che fosse più difficile, ma il DRS funzionava bene”.

OMNISPORT | 05-09-2021 18:30