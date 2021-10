F1, Austin pronostici: Max sfida Hamilton e la cabala, la Ferrari c'è

22-10-2021 11:55

Dopo i colpi di scena sotto l’acqua e sopra la pista bagnata di Sochi e Istanbul riprende ad Austin la lotta Mondiale di Formula 1 tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Che si ripresentano al via del Gran Premio degli Stati Uniti separati da soli 6 punti in classifica a vantaggio dell’olandese in questa lunga volata verso l’iridide a 6 gare dalla fine. Dopo la Turchia sono in risalita le quotazioni degli “sparring” Bottas e Perez mentre le Ferrari di Sainz e Leclerc dopo i progressi mostrati con l’evoluzione della power unit punteranno decisamente il podio, magari qualcosa di più.

Gp Usa: Verstappen vs Hamilton, la sfida continua

Torna il testa e testa vero tra Max Vestappen e Lewis Hamilton. Dopo le penalizzazioni della Turchia e della Russia che hanno di fatto reso indiretta la sfida tra i duellanti al titolo, l’olandese e l’inglese tornano ad affrontarsi a viso aperto, promettendo scintille e sportellate, chissà, come già successo più volte in stagione. Verstappen sfida la cabala che vede il 7 volte campione del mondo ben 4 volte vincitore ad Austin negli ultimi anni, e per 5 volte primo nel Gp degli Usa con un successo anche a Indianapolis nel 2007 anno del primo titolo iridato. La Mercedes ad Austin ha vinto 5 delle ultime 6 gare (unica eccezione Raikkonen con la Ferrari nel 2018). Insomma per la Red Bull non sarà facile. Gli esperti di Libero Gioco per il week end americano danno nettamente Lewis favorito: Hamilton quotato a 1,85; Verstappen dato solo a 2,50.

F1 Austin, Ferrari: Leclerc e Sainz a caccia della vittoria perduta

In Turchia si è sbloccato Bottas, a Monza ha vinto la McLaren con Ricciardo, Perez vanta un successo a Baku, ha vinto addirittura la Alpine in Ungheria con Ocon. Solo la Ferrari non ha centrato un successo tra i top team, idem per Leclerc e Sainz a livello di piloti. Una vittoria che a Maranello manca dal 2019. Ad Istanbul Leclerc ci ha provato, Sainz è stato in testa nei primi giri in Russia. Insomma la rossa cresce ma sembra essere mai abbastanza per arrivare per primi sotto la bandiera a scacchi. Che Austin, dove Raikkonen vinse nel 2018 la sua ultima gara in F1, possa essere terreno fertile. Certo con quei due in lotta per il titolo non sarà facile nemmeno in Usa. La vittoria di Leclerc è infatti data a 25,00 mentre un successo di Sainz è davvero improbabile a 50,00

Gp Turchia: Perez e Bottas in gran spolvero, McLaren appannata

In Turchia sono stati protagonisti. Uno è tornato alla vittoria, l’altro è tornato sul podio. Insomma Valtteri Bottas e Sergio Perez sono ritornati a essere un fattore in pista e, se non deputati alla vittoria, potrebbero recitare un ruolo importante nella lotta mondiale tra i loro capi squadra. Il finlandese, prossimo pilota Alfa Romeo, che ha ritrovato a Istanbul lo smalto di un tempo, ad Austin ha vinto lo scorso anno, è dato a 10,00, insomma una buona quota dal momento che da Lewis e Max ci si può aspettare di tutto; meno fiducia nel messicano, dato a 20,00. E la McLaren? Pare aver perso un po’ di smalto, con lei Lando Norris dopo la delusione della vittoria sfumata in Russia, ma l’inglese è sempre veloce, è dato a 25,00.

