F1 Baku, Ferrari: Charles Leclerc non ha nulla da rimproverarsi

Ecco le dichiarazioni dei piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo il Gran Premio dell’Azerbaigian nel quale, pur partendo dalla pole position, il monegasco è arrivato quarto, mentre lo spagnolo si è piazzato ottavo.

A chi gli dice che ha tentato troppo presto il sorpasso per togliere il terzo posto a Pierre Gasly alla ripartenza per gli ultimi due giri, Leclerc ha risposto così: “Non sono d’accordo, onestamente ho visto un buco e provato a fare il sorpasso senza però riuscirci. Non volevo prendere tantissimi rischi, anche se ne ho presi abbastanza guardando agli ultimi due giri. Non dobbiamo dimenticare che stiamo lottando con la McLaren, c’erano grossi punti in palio. Ho visto due opportunità e ho provato, ma non è andata a buon fine”.

“Credo di aver gestito abbastanza bene – ha continuato Leclerc – Mi piace guardare anche alla situazione generale e in questo senso stiamo facendo passi avanti. Non dobbiamo scoraggiarci quando abbiamo una gara più difficile delle altre. Se guardiamo al passo sulle gomme hard, verso metà gara non eravamo lontanissimi da Mercedes e Red Bull. C’è tanto di positivo. Non possiamo neanche essere contenti con il quarto posto però. Io sono qui per vincere e anche tutto il team è qui per vincere. Però diamo tutto e sono sicuro che tra poco le vittorie arriveranno”.

“Non è stata una bella giornata per me, ho commesso un errore con le gomme non ancora in temperatura e alla ripartenza con le gomme usate non avevo abbastanza velocità – ha detto dal canto suo Sainz -. Dobbiamo investigare e capire perché in generale il passo non fosse così veloce come in qualifica, ho avuto problemi nel mettere in temperatura le gomme, ho fatto tanti bloccaggi con le anteriori, che fossero soft o dure, è qualcosa su cui c’è da migliorare“.

“Non è stato tutto negativo per la squadra, dei punti sono arrivati, ma io ho un po’ patito e non è stato un buon weekend per me, avevo il passo per fare meglio dell’ottavo posto – aggiunge lo spagnolo -. La partenza con due giri mancanti non mi è dispiaciuta, anche se per me non è stata ideale perché non avevo un buon feeling con la macchina. Sicuramente è stato uno show e anche i piloti si sono divertiti”.

OMNISPORT | 06-06-2021 18:21