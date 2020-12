F1: boom Russell, e Hamilton? Wolff svela come l'ha presa il campione

Un Gran Premio che ha cambiato leggermente gli equilibri all’interno di un team che da anni vive di certezze, oltre che di un dominio incontrastato. Stiamo parlando della Mercedes, che a Sakhir ha dovuto rinunciare a Lewis Hamilton fermo per Coronavirus, ma ha scoperto un grande George Russell. Il giovane inglese, sostituto occasionale del sette volte campione del mondo, ha dominato a lungo la corsa dovendo rinunciare a una meritata vittoria solo a causa di circostanze sfortunate. E la domanda che tanti si sono posti in queste ore è: come ha vissuto l’exploit del giovane collega quel Lewis Hamilton costretto allo stop forzato?

Una domanda a cui ha risposto in maniera tanto onesta quanto schietta Toto Wolff, team principal della Mercedes, in un’intervista concessa a ‘Sky Deutschland’: “Sicuramente se un pilota emergente guida la monoposto con cui hai vinto il titolo mondiale, questo fatto non ti porta a fare i salti di gioia“.

Un Hamilton quindi concretamente preoccupato dal boom di Russell, per ammissione del suo stesso boss. Che contestualmente ha anche illustrato le possibilità che l’anglo-caraibico faccia ritorno al volante in occasione dell’ultima prova iridata stagionale ad Abu Dhabi.

“La situazione è chiaramente delicata, perché Lewis non è a casa sua ma sdraiato sul letto di una camera d’hotel. Questo non è piacevole. Penso però sia sulla strada giusta per tornare”, ha spiegato Wolff.

“Se i tempi di recupero rispetteranno le indicazioni dei medici, potrebbe risultare negativo giovedì oppure venerdì“, ha aggiunto il numero uno del team Mercedes.

Tempi comunque molto stretti, che porterebbero Hamilton a presentarsi ad Abu Dhabi comunque in grande ritardo, anche nella migliore delle ipotesi.

E Russell, intanto, scalpita.

OMNISPORT | 07-12-2020 23:32