F1, Bottas: “Le nuove auto potrebbero essere veloci come le ultime”

04-01-2022 09:58

Valtteri Bottas è già proiettato sulla prossima stagione. Il pilota finlandese ha infatti lasciato la Mercedes per accasarsi in Alfa Romeo e durante un’intervista concessa al sito Autosport, ha parlato delle monoposto che scenderanno in pista a partire dal prossimo mondiale 2022 di Formula 1.

Bottas ha sottolineato come lo sviluppo permetterà alle vetture di compensare le iniziali “lacune” in termini di deportanza, aspetto che aiuterà le prestazioni, passo dopo passo, ad avvicinarsi a quelle del 2021.

“Le impressioni generali, almeno durante le prove, non erano così differenti rispetto alle vetture della precedente generazione”, ha affermato il finlandese dell’Alfa Romeo. “Non abbiamo riprodotto la guida in scia, ma dal punto di vista delle performance le differenze non erano così marcate”.

“Ho sentito meno deportanza, ma questo è un aspetto che man mano cambierà. Le auto utilizzate negli ultimi due anni sono state spettacolari, ma bisognerà ancora attendere per capire come sarann quelle nuove. Penso che potremo essere veloci come gli ultimi due anni e se riuscissimo a seguire da vicino la vettura davanti, allora la situazione potrebbe rivelarsi divertente. Speriamo sia così”, ha concluso.

OMNISPORT